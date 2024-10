Rozpoczął gaszenie pożaru w mieszkaniu i sam potrzebowała pomocy medycznej - bohaterski czyn policjanta w czasie wolnym

Data publikacji 26.10.2024 Powrót Drukuj

W godzinach nocnych w jednym z mieszkań na wrocławskim Śródmieściu, doszło do groźnego pożaru. W zdarzeniu brał udział funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, który w czasie wolnym od służby postanowił zareagować na sytuację. Jak się okazało on sam później potrzebował pomocy medycznej. Jednak to, że zachował się właściwie nie budzi jego najmniejszych wątpliwości.