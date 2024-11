Obserwowali go już w banku, jak wypłacał pieniądze, a napadli pod domem – czterech sprawców rozboju na seniorze w rękach policjantów Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego trzebnickiej komendy, we współpracy z funkcjonariuszami ze Świdnicy i z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, zatrzymali 4 osoby – obywateli Gruzji - podejrzewanych o dokonanie rozboju na 75-letnim mieszkańcu powiatu. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Za przestępstwo rozboju grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Do rozboju doszło w czwartek 31 października ok. godz. 15.00 w miejscowości Oborniki Ślaskie. Senior, przed wejściem na teren swojej posesji, został napadnięty przez obywatela Gruzji, który zabrał mu laptopa, telefon oraz pieniądze.

Pokrzywdzony przed zaistniałym zdarzeniem był banku w Trzebnicy, w którym wypłacał pieniądze w kwocie 60 tys. zł. W placówce przebywał także mężczyzna innej narodowości, który nie został obsłużony, gdyż nie posiadał numeru pesel. Senior po pobraniu pieniędzy, udał się swoim samochodem do miejsca zamieszkania. Blisko domu w pojeździe mężczyzny wyświetlił się komunikat odnośnie zbyt niskiego ciśnienia w oponach. W związku z powyższym podjechał pod swoją posesję, gdzie zaparkował samochód naprzeciwko bramy. Następnie zabrał torbę z pieniędzmi, laptopem i telefon komórkowym. Kiedy chciał otworzyć garaż, został napadnięty przez obywatela Gruzji, który wskoczył na niego, przewrócił i zabrał torbę z pieniądzmi i wartościowymi przedmiotami.

Sprawa trafiła do śledczych z wydziału kryminalnego trzebnickiej komendy. Policjanci dzięki prowadzonym czynnościom operacyjnym i procesowym, w ścisłej współpracy z policjantami ze Świdnicy oraz funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu, już po 2 dniach nieprzerwanej pracy - 2 listopada zatrzymali podejrzanych o rozbój 4 mężczyzn na terenie powiatu świdnickiego. Wszyscy są obywatelami Gruzji. W trakcie czynności policjanci odzyskali blisko 53 tysiące skradzionej gotówki.

Na wniosek policjantów, prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im teraz nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Trzebnicy

mł. asp. Lidia Łynko

tel. 694 438 826