30-lecie IPA na Dolnym Śląsku – Wzmacnianie więzi i współpracy międzynarodowej w służbie bezpieczeństwa

W dniu 17 października 2024 roku na Tarczyński Arena Wrocław odbyły się obchody 30-lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) na Dolnym Śląsku. Przez trzy dekady IPA odgrywa kluczową rolę w integracji środowiska policyjnego oraz budowaniu międzynarodowych kontaktów, wspierając zarówno wymianę doświadczeń zawodowych, jak i działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Uroczystości zgromadziły przedstawicieli służb z różnych regionów Polski oraz licznych gości z zagranicy, m.in.: Australii, Bułgarii, Cypru, Francji, Grecji, Irlandii, Japonii, Malty, Niemiec, Słowenii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, podkreślając międzynarodowy charakter stowarzyszenia. Wśród honorowych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz samorządowych - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Marek Łapiński i Wiceprezydent Wrocławia Pan Jakub Mazur, świata nauki - Prorektor ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni prof. dr hab. Tomasz Zatoński, reprezentanci służb mundurowych Policji i Straży Granicznej z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Tomaszem Jędrzejowskim na czele oraz zaprzyjaźnionych organizacji. Wśród gości honorowych znaleźli się przedstawiciele najwyższych władz stowarzyszenia IPA na świecie - Pan Christos Parginos z Grecji przedstawiciel International Executive Board (IEB) oraz Polski - Pan Piotr Wójcik – Prezydent IPA Sekcja Polska.

Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak, otworzył wydarzenie, podkreślając znaczenie wartości, które przyświecają działalności stowarzyszenia. Hasło „Servo per Amikeco” – „Służyć przez Przyjaźń” – jest fundamentem działania stowarzyszenia. „IPA od trzech dekad umacnia relacje między funkcjonariuszami policji na całym świecie, wspiera edukację i rozwój zawodowy, a także działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych” – mówił nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak. Kończąc swoje wystąpienie lider IPA na Dolnym Śląsku ogłosił również zakończenie zbiórki zorganizowanej w środowisku stowarzyszenia dla osób poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Zebrana kwota 28 800 zł zostanie przekazana na rzecz najbardziej poszkodowanych członków IPA na Dolnym Śląsku.

Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia za zasługi dla IPA, a także uhonorowano osoby oraz podmioty, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju stowarzyszenia na Dolnym Śląsku. W uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego nadano również odznaki honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia powstania. Uroczystym punktem obchodów było wręczenie sztandaru przez Prezydenta IPA Sekcja Polska Pana Piotra Wójcika dla Regionu IPA Anti-terrorist Poland. Podczas uroczystości uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych dyskusjach poświęconych m.in. współczesnym wyzwaniom dla służb policyjnych, ochronie praw człowieka oraz nowym technologiom w pracy służb mundurowych.

Ważnym punktem obchodów było seminarium poświęcone bezpieczeństwu imprez masowych. Przedstawiciele Tarczyński Arena Wrocław zaprezentowali kwestie bezpieczeństwa związane z infrastrukturą obiektu, a także omówili aspekty związane z bezpieczeństwem imprez na stadionie, w szczególności meczów piłki nożnej. Zgromadzeni wymienili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Jubileusz IPA na Dolnym Śląsku zakończył się uroczystą galą, podczas której goście mieli okazję do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat dalszej współpracy. Obchody 30-lecia były doskonałą okazją do refleksji nad osiągnięciami stowarzyszenia i wyznaczenia kierunków działań na przyszłość w tym organizacji #IPAGAMES2026 we Wrocławiu.

Obchody zakończyły się przesłaniem kontynuowania misji IPA oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami bezpieczeństwa z różnych krajów – wszystko w duchu wspólnego celu, jakim jest służba społeczeństwu i budowanie bezpieczniejszego świata.