Ślubowanie nowo przyjętych policjantów garnizonu dolnośląskiego Powrót Drukuj Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w dniu 12 listopada przywitała w swoich szeregach kolejnych 77 policjantów. Podczas uroczystości głośno wybrzmiały słowa roty ślubowania, a następnie mundurowi odebrali akty ślubowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Pawła Półtorzyckiego.

Do garnizonu dolnośląskiego dołączyło 77 nowych mundurowych, w tym 49 mężczyzn i 28 kobiet. Tę podniosłą chwilę świętowano w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w towarzystwie szefów policji oraz najbliższych rodzin policjantów. Nowo przyjęci dumnie wypowiedzieli słowa roty ślubowania, po czym akty ślubowania wręczył im Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki. Szef dolnośląskiej Policji w krótkim wystąpieniu podziękował młodym policjantom wyboru naszej formacji podkreślając przy tym jak trudna i odpowiedzialna jest to praca. Życzył im sukcesów zawodowych.

Nowi funkcjonariusze po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. W tym roku planowane jest jeszcze kolejne przyjęcie nowych policjantów - 30 grudnia 2024 r.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 lub w komendach miejskich i powiatowych na terenie województwa.

Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z naszą ofertą na stronie internetowej dolnośląska.policja.gov.pl w zakładce Służba w policji i zostań jednym z nas!

mł.asp. Anna Hajnsz

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Uroczystości ślubowania w komendach miejskich i powiatowych garnizonu dolnośląskiego:

DZIERŻONIÓW

OLEŚNICA

OŁAWA

JELENIA GÓRA

LEGNICA

WAŁBRZYCH

ZGORZELEC

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

BOLESŁAWIEC

GÓRA

JAWOR

LUBIN