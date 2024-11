Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami aut na terenie Polski, Niemiec i Austrii Powrót Drukuj Wspólne działania funkcjonariuszy z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, Austrii i Niemiec, koordynowane przez Europol oraz Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, zaowocowały rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami pojazdów, paserstwem części i podzespołów samochodowych oraz oszustwami asekuracyjnymi. Wielomiesięczna, skrupulatna praca operacyjna, a także szereg czynności dochodzeniowo-śledczych, doprowadziły policjantów zajmujących się na co dzień zwalczaniem przestępczości samochodowej z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do zatrzymania 9 członków grupy, w tym jej szefa, zabezpieczenia sprzętu służącego do kradzieży aut, kilkuset części samochodowych i kilkunastu pojazdów oraz ponad 100 tys. zł w gotówce. Członkowie rozbitej grupy działali na terenie Polski, Austrii i Niemiec. Decyzją sądu siedmioro z zatrzymanych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz kara do 10, a w przypadku szefa grupy do 15, lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, współpracując z policjantami z Austrii i Niemiec oraz Europolem, długie miesiące rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami pojazdów, paserstwem części i podzespołów samochodowych oraz oszustwami asekuracyjnymi. Intensywna i wielogodzinna praca operacyjna oraz wykonanie szeregu czynności dochodzeniowo-śledczych, zaowocowały zatrzymaniem 9 członków grupy, wśród których był także jej szef, a także zabezpieczeniem sprzętu służącego do kradzieży aut, kilkuset części samochodowych i kilkunastu pojazdów oraz ponad 100 tys. zł w gotówce.

W realizacji tej wielowątkowej i niezwykle złożonej sprawy, oprócz policjantów zajmujących się na co dzień zwalczaniem przestępczości samochodowej, uczestniczyli funkcjonariusze z niemal wszystkich wydziałów pionu kryminalnego dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, a także z Jeleniej Góry oraz wrocławscy kontrterroryści. W toku prowadzonych działań mundurowi „odwiedzili” 16 lokalizacji na terenie Dolnego Śląska, gdzie podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i magazynowych zabezpieczyli m.in.: urządzenia służące do nieautoryzowanego otwierania i uruchamiania pojazdów tzw. walizki, pistolet gazowym, 21 sztuk tablic rejestracyjnych, gotówkę w kwocie ponad 100 tys. zł w róznych walutach, blisko 200 części i podzespołów samochodowych. Na policyjne parkingi depozytowe trafiło również 5 pojazdów, które brały udział w kolizjach drogowych mających na celu wyłudzenie pieniędzy z tytułu ubezpieczenia. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli ponadto 5 pojazdów marki Audi oraz Porsche o łącznej wartości ponad miliona złotych, a także 9 aut marki Mercedes Sprinter, którymi transportowane były części od skradzionych pojazdów.

Zatrzymani odpowiadać będą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże pojazdów, paserstwo i oszustwa asekuracyjne. Na wniosek Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu siedmiu zatrzymanych osób. Grozi im teraz kara do 10, a w przypadku szefa grupy do 15, lat pozbawienia wolności.

kom. Przemysław Ratajczyk