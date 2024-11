Nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków drogowych. Ząbkowiccy policjanci wyeliminowali z ruchu dwóch piratów drogowych Data publikacji 16.11.2024 Powrót Drukuj Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących samochodami nadal pozostaje główną przyczyną najtragiczniejszych wypadków i groźnych zdarzeń drogowych. Z tego powodu policjanci prowadzą intensywne kontrole ruchu drogowego, szczególnie w tym obszarze. Chcąc ograniczyć liczbę tych zdarzeń, dolnośląscy policjanci w trakcie codziennej służby dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Reagują na rażące naruszenia drogowe, takie jak jazda z nadmierną prędkością i brawurą - które przyczyniają się do powstawania wypadków. Pamiętajmy, że za każdym wypadkiem w którym ginie człowiek, kryje się tragedia ludzka, która dotyka zarówno bliskich zmarłego, jak i sprawcy.

Pomimo realizacji codziennych zadań związanych z wykrywaniem sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, policjanci przeprowadzają regularnie kontrole mające na celu zintensyfikowanie kontroli w miejscach, gdzie do zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej.

I tak, w trakcie wykonywania czynności służbowych na drodze wojewódzkiej 382 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich ujawnili dwa wykroczenia w ruchu drogowym polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Do pierwszej kontroli drogowej mundurowi zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem osobowym marki Audi. Mężczyzna poza terenem zabudowanym gdzie obowiązuje ograniczeniu prędkości do 90 km/h poruszał się z prędkością 163 km/h. W związku z popełnionym wykroczeniem 46-latek został ukarany mandatem karnym kredytowanym w wysokości 2500 zł, ponadto na jego „konto” powędrowało dodatkowo 15 punktów karnych. Sprawdzenie danych w policyjnych systemach potwierdziło, że kierujący posiada uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii C, co z kolei nie uprawnia go do poruszania się samochodem osobowym. W związku z tym mundurowi potwierdzili, że 46-latek w chwili kontroli kierował pojazdem bez wymaganych uprawnień. Zatem mężczyzna może spodziewać się konsekwencji w postaci orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet do lat 3. W tej sytuacji zastanawiający jest fakt, że obok kierowcy siedział pasażer, który jak ustalili policjanci posiadał stosowne uprawnienia.

Kolejna kontrola, kolejne wykroczenie w ruchu drogowym.

I tak, do kolejnej kontroli drogowej na wskazanym odcinku drogi mundurowi zatrzymali 24-latka, który przekroczył dozwoloną prędkość o prawie 80 km/h. Mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego wykonał manewr wyprzedzania przejechał linię podwójną ciągłą, a ponadto złamał zakaz wyprzedzania oraz wyprzedzał w rejonie skrzyżowania. W konsekwencji tego 24-letni kierowca Audi został ukarany przez ząbkowickich policjantów mandatem karnym w wysokości 3700 zł oraz 30 punktami karnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Każdy kierowca powinien wziąć pod uwagę również pozostałe czynniki takie jak: umiejętności i doświadczenie w kierowaniu pojazdami, stres, zmęczenie, zażywane leki.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie zachowania niezgodne z prawem.

st. asp . Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Ząbkowicach Śląskich

asp. szt . Katarzyna Mazurek

tel . 608 086 826

