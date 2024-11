Policjanci zatrzymali sprawcę i odzyskali skradzione mienie o łącznej wartości 250 tysięcy złotych

Data publikacji 20.11.2024

Wspólna, skrupulatna praca oraz doskonałe rozpoznanie lokalnego środowiska przestępczego policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu legnickiej komendy oraz z Posterunku Policji w Prochowicach, doprowadziła do błyskawicznego ustalenia i zatrzymania sprawcy kradzieży pustaków keramzytowych. W toku podjętych czynności odzyskano mienie pochodzące też z innych kradzieży, popełnionych na terenie powiatu legnickiego. Łączna wartość odzyskanego mienia to około 250 tysięcy złotych Ponadto okazało się, że sprawca jest poszukiwany dwoma listami gończymi celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze ustalili też, że mężczyzna nie działał sam i jego wspólnik również został zatrzymany, po czym usłyszał zarzuty kradzieży. Przypominamy, że za kradzież mienia znacznej wartości grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.