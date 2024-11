Uroczyste wręczenie nagród w konkursie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Kolejkowa - „Razem bezpiecznie do szkoły” Data publikacji 22.11.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wręczone zostały nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie „Razem bezpiecznie do szkoły” organizowanego przez Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu oraz Kolejkowo. Spotkanie z dziećmi poprowadził I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu mł. insp. Paweł Adamczak oraz Pani Prezes Kolejkowa Katarzyna Paczyńska. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

Po ogłoszeniu wyników, czas przyszedł na wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych dzieci biorących udział w konkursie „Razem bezpiecznie do szkoły” organizowanego przez Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu oraz Kolejkowo. Dzisiaj odbyło się spotkanie dzieci z policjantami i przedstawicielami Kolejkowa. Najmłodszych i ich rodziców oraz opiekunów przywitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu mł. insp. Paweł Adamczak oraz Pani Prezes Kolejkowa Katarzyna Paczyńska. W uroczystym spotkaniu brali udział policjanci i pracownicy Kolejkowa zaangażowani w organizację tego konkursu oraz wybór prac. Atmosfera była bardzo miła, dzieci uśmiechnięte, a za oknem towarzyszył im padający śnieg.

Po wręczeniu nagród, juniorzy wraz z opiekunami w towarzystwie policjantów, w tym samego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, oraz przedstawicielami Kolejkowa wspólnie oglądali wystawę prac plastycznych pozostałych uczestników konkursu.



Wystawa znajduje się w holu głównym gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Nagrodzeni:

W kategorii klas 1-3:

Miejsce I – Nela Mazurek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy,

Miejsce II – Martyna Szostak Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. św. Huberta w Czerninie,

Miejsce III – Lilianna Anna Mencel ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliczu,

Wyróżnienie – Oliwia Wilgosz z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Młodych Bohaterów w Szewcach,

Wyróżnienie – Pola Matysik ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy,

W kategorii klas 4-6:

Miejsce I – Zuzanna Zalewska z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. św. Huberta w Czerninie,

Miejsce II – Lena Chołody ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim,

Miejsce III – Katarzyna Tkocz z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu,

Wyróżnienie – Lena Dzikowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze,

Wyróżnienie – Zofia Piskorowska ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu.

Kochane Dzieci!

Bardzo dziękujemy za tak ogromne zaangażowanie i przepiękne prace, jakie do nas nadesłaliście. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Wasze prace będą zdobić Hol Główny w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w listopadzie i grudniu 2024. Dołączą do nich też inne prace, które wpłynęły na konkurs. Niezwykle cieszy nas fakt, że bezpieczeństwo na drodze jest Wam bliskie i tak świetnie potraficie to wyrazić artystycznie. Ponownie wielki ukłon w Waszą stronę.

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu