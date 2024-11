Mocne uderzenie w nielegalny hazard Data publikacji 30.11.2024 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów z Legnicy, Lubina, Polkowic i Żagania współpracujących z celnikami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, były silnym uderzeniem w środowisko przestępcze czerpiące korzyści z nielegalnego hazardu. Mundurowi zabezpieczyli łącznie 22 automaty do gier hazardowych, które wykorzystywane były do prowadzenia działalności bez wymaganej prawem specjalnej koncesji. Przejęli także narkotyki oraz gotówkę. Do sprawy zatrzymano 7 osób i wszystkie usłyszały już zarzuty, m.in. za posiadanie automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier. Teraz grozić im mogą surowe kary finansowe, bo nawet do 100 tys. zł od jednego automatu. Organizowanie tego typu przedsięwzięć zagrożone jest również karą pozbawienia wolności do lat 3.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, już od dłuższego czasu prowadzili czynności operacyjne związane z działaniami zorganizowanej przestępczości hazardowej. W tę sprawę zaangażowali się najbardziej doświadczeni policjanci, którzy przez kilka miesięcy bardzo skrupulatnie pracowali po to, aby dotrzeć do osób trudniących się tym procederem. Kolejnym elementem planu była likwidacja miejsc, gdzie odbywają się nielegalne gry hazardowe. Hermetyczność osób zajmujących się nielegalnym kasynem sprawiła, że kryminalni musieli działać niekonwencjonalnie.

Funkcjonariusze zebrali kompletną wiedzę i wytypowali kilka lokali na terenie Dolnego Śląska oraz województwa lubuskiego, gdzie znajdowały się m.in. automaty do gier hazardowych, na które wymagana jest specjalna koncesja. Przystąpili niezwłocznie do działań i realizując je wspólnie z policjantami z Legnicy, Lubina, Polkowic i Żagania oraz funkcjonariuszami z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zabezpieczyli łącznie 22 automaty - likwidując jednocześnie te miejsca.

Do akcji doszło w godzinach wieczornych. Policjanci wraz z celnikami weszli siłowo jednocześnie do kilku lokali znajdujących się na terenie Lubina, Polkowic i Żagania.

Posiadane przez legnickich policjantów informacje bardzo szybko potwierdziły się, bo w pomieszczeniach znajdowały się automaty do gier hazardowych. Urządzenia te były włączone do prądu i gotowe do pracy. Zabezpieczono łącznie 22 automaty do gier hazardowych z zainstalowanymi grami o charakterze losowym. Działalność prowadzona była w celach komercyjnych bez wymaganej prawem koncesji do prowadzenia kasyna.

Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili eksperymenty procesowe, które potwierdziły fakt, że są to automaty działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. Następnie maszyny zostały zabezpieczone i przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, które prowadzić będą dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Podczas przeszukania pomieszczeń na terenie Lubina, miejscowi policjanci zabezpieczyli 8 automatów i zatrzymali 2 osoby, którym przestawiono już zarzuty za organizowanie gier hazardowych oraz uczestnictwo w grze hazardowej prowadzonej z naruszeniem prawa. Ponadto zabezpieczono gotówkę w kwocie ponad 6 tys. złotych.

W lokalu znajdującym się w Polkowicach policjanci zabezpieczyli 7 automatów oraz zatrzymali 1 kobietę za prowadzenie gier hazardowych. Ujawniono przy niej kilkanaście gram metamfetaminy. Dalsze przeszukania pomieszczeń mieszkalnych należących do zatrzymanej, doprowadziły do zabezpieczenia jeszcze kilkudziesięciu gram narkotyków i innych substancji psychotropowych oraz pieniędzy.

Kolejny skontrolowany punkt, gdzie były organizowane gry o charakterze hazardowym, tym razem na terenie Żagania, to miejsce, gdzie ujawniono 7 automatów i zabezpieczono kilka tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymano też 4 osoby i przedstawiono im zarzuty uczestnictwa, a także organizowania, gier hazardowych.

Policjanci z celnikami w dalszym ciągu będą bezwzględnie zwalczać tego rodzaju nielegalne działania i zapowiedzieli już kolejną akcję.

Przypominają, że z odpowiedzialnością karną muszą liczyć się właściciele automatów, ich współpracownicy oraz właściciele lokali, w których odbywają się nielegalne gry hazardowe. Za posiadanie nielegalnych automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier hazardowych, grożą surowe kary finansowe w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Natomiast organizatorom gier hazardowych, poza wysoką grzywną, grozić może również kara pozbawienia wolności do lat 3.



