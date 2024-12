Złodzieje z Legnicy niczym „Gang Olsena” Powrót Drukuj Legniccy kryminalni, dzięki dokładnej analizie materiałów dowodowych, jak również śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa oraz doskonałemu rozpoznaniu lokalnego środowiska przestępczego, szybko wpadli na trop sprawców, którzy usiłowali włamać się do obiektu handlowego, w którym znajdował się kantor. Sprawcy, używając koparki, usiłowali sforsować ścianę budynku, aby dostać się do wnętrza i dokonać kradzieży gotówki. Do sprawy zatrzymano 5 osób, z czego na chwilę obecną dwie usłyszały zarzuty.

13 listopada br., kilka minut po godzinie 2:00 Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy został powiadomiony o niecodziennym usiłowaniu włamania do obiektu handlowego. Przestępcy, wykorzystując koparkę, próbowali sforsować zewnętrzną ścianę budynku obiektu handlowego, w którym mieścił się kantor. Używając łyżki koparki uderzali w ścianę budynku. Ich celem było dostanie się do pomieszczeń, gdzie przechowywane były cenne waluty. Jednak mimo znacznych zniszczeń, sprawcom nie udało się przełamać zabezpieczeń. Po nieudanej próbie włamania uciekli z miejsca zdarzenia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu natychmiast przystąpili do działań, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać sprawców. Dzięki dokładnej analizie materiałów dowodowych, jak również śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa oraz doskonałemu rozpoznaniu lokalnego środowiska przestępczego, a przy tym intensywnym działaniom operacyjnym, szybko wpadli na trop sprawców. Ci jednak sprytnie ukrywali się przed śledczymi, zmieniając ciągle miejsca zamieszkania.

W wyniku zaplanowanej akcji mundurowi równocześnie, siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie Legnicy. Do sprawy zatrzymano łącznie 5 osób. U jednej z nich, podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, policyjny pies do wyszukiwania zapachów narkotykowych, ujawnił pół kilograma substancji odurzających. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że jest to metamfetamina o czarnorynkowej wartości blisko 100 tys. zł. Z kolei druga osoba posiadała przedmioty pochodzące z innych włamań. Były to między innymi elektronarzędzia, urządzenia pomiarowe, nawigacje i radia samochodowe, które zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy.

Dzięki efektywnej, skutecznej i profesjonalnej pracy legnickich kryminalnych, którzy krok po kroku doprowadzili do ustalenia sprawców usiłowania włamania do kantoru, dwaj mężczyźni zostali postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legnicy i Policji, po przeanalizowaniu materiału dowodowego, zdecydował, że 41-letni mieszkaniec Legnicy zostanie tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Drugi z zatrzymanych, 39-letni mieszkaniec Legnicy, został objęty dozorem policyjnym oraz poręczeniem majątkowym. Policjanci nie wykluczają, że zatrzymani mogą być powiązani z innymi przestępstwami, dlatego dalsze czynności mają na celu dokładne wyjaśnienie pełnego tła sprawy.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Legnicy

mł. asp. Anna Tersa

tel. 504 798 649