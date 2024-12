Policjanci z Bolesławca odzyskali artykuły medyczne o wartości ponad 160 tysięcy złotych, podejrzany usłyszał już zarzut Powrót Drukuj W wyniku działań operacyjnych bolesławieccy funkcjonariusze odzyskali artykuły medyczne skradzione z kontenera. Wśród zabezpieczonego asortymentu są m.in. sensory do pomiaru cukru. Zatrzymany został również sprawca kradzieży z włamaniem, prokurator zastosował wobec niego dozór i zakaz opuszczania kraju.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w wyniku intensywnych działań związanych ze zgłoszeniem dotyczącym włamania do kontenera i kradzieży mienia o dużej wartości, ustalili sprawcę i odzyskali mienie.

Do przestępstwa doszło w nocy jeszcze pod koniec listopada, na terenie strefy ekonomicznej w powiecie bolesławieckim. Po włamaniu do kontenera skradzione zostały różne artykuły medyczne, wśród nich sensory do pomiaru cukru. Intensywne działania operacyjne mundurowych doprowadziły do ustalenia i zatrzymania 30-letniego mieszkańca gminy Warta Bolesławiecka.

W dalszej części działań wykrywaczach policjanci zlokalizowali miejsce, gdzie wartościowy łup został schowany. Mienie o wartości ponad 160 tysięcy złotych zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego i zostało już zwrócone prawowitemu właścicielowi.

Podejrzany usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ponadto prokurator zastosował wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Obecnie trwają czynności w celu zatrzymania drugiego sprawcy.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Bolesławcu

asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska

tel. 600-266-990