Jubileusz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. To już 50 lat!

Wielkie Święto Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu! To już 50 lat, kiedy umilają nam czas i przenoszą do odrobiny artystycznego świata. W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu 16 grudnia 2024r. został zorganizowany koncert z okazji jubileuszu 50-lecia Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu „50 lat muzycznej przygody w policyjnym mundurze". W wydarzeniu wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki, Prezydent Miasta Wrocław Jacek Sutryk, a także zaproszeni goście, kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy dolnośląskiej Policji wraz z rodzinami.

Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu obchodzi właśnie swój jubileusz. To już 50 lat na scenie muzycznej. Jej początki sięgają roku 1974, a założycielem i kapelmistrzem do roku 2002 był podinsp. Tadeusz Mroczek, który przybył osobiście na wczorajszą uroczystość. Po zmianach 1990 roku, tradycje oraz zadania zespół kontynuuje do dziś, jako Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku swojego istnienia zaznaczała ona swoją obecność w trakcie licznych wystąpień w kraju i poza jego granicami. Charakter imprez, w których uczestniczyli muzycy, można uznać za naprawdę imponujący.

Muzycy z Orkiestry dodatkowo prowadzą również zajęcia o charakterze prewencyjno-edukacyjnym organizując od wielu lat koncerty dla dzieci i młodzieży. Wydarzenia te łączą się niejednokrotnie z lekcjami muzyki, podczas których słuchacze zapoznają się z budową instrumentów, ich brzmieniem oraz z repertuarem Orkiestry. Takie wydarzenia są bardzo często dla wielu osób pierwszym kontaktem z orkiestrą dętą, instrumentami, na których grają artyści oraz różnorodnymi formami muzycznymi.

Do doniosłych momentów jej działalności, należy bez wątpienia udział w Pielgrzymce Wojska i Policji, podczas której zaprezentowała się muzycznie przed papieżem Janem Pawłem II oraz wzięła udział w uroczystej mszy świętej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Monte Cassino. Wydarzenia te miały miejsce w listopadzie 2000 roku.

Wart podkreślenia jest także fakt, że muzycy z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, nie tylko występują, ale również organizują duże imprezy muzyczne. W 2009 roku byli gospodarzami I Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr i Chórów Policyjnych, który odbył się na terenie Wrocławia. Występowali też na wielu prestiżowych uroczystościach, takich jak: Centralne Obchody Święta Policji w Warszawie, Międzynarodowe Festiwale Orkiestr Policyjnych i Wojskowych m.in. w Niemczech, Danii, Szwajcarii, Holandii i Francji, uroczystościach państwowych organizowanych nie tylko na terenie Dolnego Śląska, ale również całej Polski.

Muzycy grali także wielokrotnie dla mieszkańców regionu, podczas różnego rodzaju imprez okolicznościowych: festiwali, festynów, czy akcji charytatywnych, w tym także w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz koncertów dla podopiecznych wrocławskiego Przylądka Nadziei.

Orkiestra występuje średnio ponad 100 razy w roku i każdy jej koncert cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Wydarzenia te zawsze kończą się gorącymi oklaskami, które stają się bezpośrednią nagrodą za ich wysokiej klasy kunszt muzyczny.

Wyrazem uznania dla działalności muzyków było m.in. przyznanie Orkiestrze przez Ministra Spraw Wewnętrznych nagrody I. stopnia za całokształt działalności artystycznej. W 20. rocznicę powstania otrzymała ona od Ministra Kultury i Sztuki dyplom honorowy za aktywny udział w życiu kulturalnym miasta i regionu, a także ks. kard. Henryk Gulbinowicz nagrodził ją medalem stulecia Salezjanów w Polsce.

Orkiestra ma w swoim dorobku aż 4 płyty ze swoją twórczością, która skupia się na muzyce marszowej oraz rozrywkowej. Ostatnia z nich została wydana w 2014 roku, z okazji 40-lecia Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Obecnie kapelmistrzem orkiestry jest mł. insp. Adam Witiw, a tamburmajorem sierż. szt. Paweł Nieroda.

Obchodzone wczoraj święto było okazją do wydania piątej już płyty, która nosi tytuł „50 lat muzycznej przygody w policyjnym mundurze”. Wszyscy goście mieli okazję posłuchać między innymi tych utworów, które znalazły się na najnowszej płycie.

Koncert rozpoczął się przywitaniem gości przez organizatorów - Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego oraz Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka. Następnie odegrano kilka utworów, podczas których w akompaniamencie orkiestry na scenie wystąpili Bogumiła Mateusiak – pracownik cywilny KWP we Wrocławiu, Łucja Kędzia, Kamila Tworek, Izabela Możdżeń oraz asp. szt. Sławomir Wachowiak, asp. szt. Dariusza Smaza.

Spotkanie prowadził i bawił w przerwach asp. szt. w stanie spoczynku Mariusz Węgłowski, aktualnie aktor serialowy.

Mł. insp. Adam Witiw podczas uroczystości otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in.: Złoty medal – zasłużony dla Wrocławia przekazany przez Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Sutryka, wyróżnienie od Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, odznaczenie złote z liściem laurowym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Sam w swoim przemówieniu podziękował głównie swoje rodzinie za wsparcie przez całą drogę kariery muzycznej.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wspólnie wręczyli wszystkim muzykom złote klucze wiolinowe – symboliczne statuetki dla członków Orkiestry oraz patronów, współpracowników oraz sponsorów uroczystości 50-lecia Orkiestry KWP we Wrocławiu. Policjanci wyróżnieni zostali też odznaczeniami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Na koniec wszyscy goście mogli usłyszeć występy wokalne gości specjalnych oraz orkiestry. Nie obyło się bez bisów, wzruszeń, kwiatów oraz radości dzieci, które do końca cierpliwie wysłuchały kolejnych utworów i wesoło wbiegły po koncercie na scenę. Całą uroczystość zwieńczona została utworem, z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego „Tak bardzo wierzę w nas”.

