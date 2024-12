Przedświąteczne spotkanie opłatkowe służb mundurowych we Wrocławiu Data publikacji 19.12.2024 Powrót Drukuj W dniu 18.12.2024r. w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyło się spotkanie opłatkowe służb mundurowych i instytucji biorących udział w zwalczaniu skutków powodzi zainicjowane przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg dr Krzysztofa Stańczyka. Wzięli w nim udział policjanci na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawłem Półtorzyckim. W uroczystości brali też udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, Wicepremier Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odbudowy Obszarów Dotkniętych Powodzią Marcin Kierwiński. Dwóch policjantów z garnizonu dolnośląskiego zostało wyróżnionych przez Ministra MSWiA.

Wczoraj punktualnie o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej na terenie Hali Stulecia we Wrocławiu, z inicjatywy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg dr Krzysztofa Stańczyka, odbyło się spotkanie wigilijne dla przedstawicieli służb mundurowych i instytucji biorących udział w zwalczaniu skutków powodzi.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk. Z ramienia kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji nie zabrakło Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego jak również funkcjonariuszy Sztabu Policji, Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego, Komisariatu Wodnego, Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. W uroczystości wziął udział też Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki oraz Komendant Komisariatu w Lewinie Brzeskim kom. Marcin Grabowski.



W spotkaniu opłatkowym uczestniczył również Wicepremier Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odbudowy Obszarów Dotkniętych Powodzią Marcin Kierwiński.



Minister MSWiA wyróżnił dwóch policjantów z garnizonu dolnośląskiego za szczególne zaangażowanie się w akcję powodziową, która dotknęła dotkliwie nasze województwo. Sierż. szt. Sebastian Bartosz z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu oraz st. asp. Paweł Michoń – Komendant Komisariatu Policji w Lądku Zdroju odebrali wyróżnienia z rąk Czesława Mroczka – sekretarza stanu MSWiA.

W trakcie spotkania wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia.

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu