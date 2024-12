Potężne uderzenie w narkobiznes – dolnośląscy policjanci zabezpieczyli ponad 860 kg narkotyków syntetycznych i zlikwidowali „fabrykę”, gdzie były produkowane Data publikacji 20.12.2024 Powrót Drukuj Zlikwidowane profesjonalne laboratorium służące do produkcji narkotyków syntetycznych, zabezpieczone ponad 860 kg substancji zabronionych oraz zatrzymanie 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wytwarzaniem zabronionych środków, to efekt skutecznych działań wymierzonych w narkobiznes, które przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu. Podczas realizacji tej sprawy, nadzorowanej przez Prokuraturę Krajową, podczas której dolnośląskich policjantów wsparli m.in. funkcjonariusze z KGP, Straży Granicznej, policjanci ze Świebodzic oraz kontrterroryści z Wrocławia i Poznania, mundurowi oprócz narkotyków zabezpieczyli również sprzęt, urządzenia oraz substancje chemiczne niezbędne do ich produkcji. Zatrzymani członkowie rozbitej zorganizowanej grupy przestępczej zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Wielomiesięczna praca operacyjna oraz przeprowadzony cały szereg różnego rodzaju czynności o charakterze niejawnym doprowadziły funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, specjalizujących się w identyfikacji i zatrzymywaniu przestępców trudniących się narkotykowym procederem, do powiatu pleszewskiego w województwie wielkopolskim. Właśnie tam, według zgromadzonych informacji i poczynionych ustaleń, miała znajdować się „fabryka”, w której produkowane były hurtowe ilości narkotyków syntetycznych.

Mając solidne podstawy w zgromadzonym obszernym materiale dowodowym, dolnośląscy policjanci, wsparci przez funkcjonariuszy z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Komisariatu Policji w Świebodzicach, Straży Granicznej w Gołdapi oraz kontrterrorystów z Wrocławia i Poznania, weszli do precyzyjnie wybranych zabudowań, gdzie znaleźli kompletną linię produkcyjną służącą do wytwarzania klofedronu, w pełni wyposażoną suszarnię narkotyków, a także ogromne ilości gotowego klofedronu – ponad 860 kilogramów o czarnorynkowej wartości około 70 milionów złotych. Na miejscu policjanci zastali również cztery osoby zajmujące się produkcją zabronionych środków, które zostały zatrzymane i trafiły do policyjnego aresztu. Oprócz narkotyków do policyjnego depozytu trafiła aparatura chemiczna i urządzenia służące do ich produkcji, a także niezbędne do wytwarzania środków psychotropowych prekursory.

Zatrzymani do sprawy czterej członkowie zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się produkcją klofedronu, w wieku od 36 do 56 lat, którzy byli w trakcie produkcji zabronionej substancji, zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Obecnie policjanci pod nadzorem Prokuratury Krajowej dalej szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Przypomnijmy też, że za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających grozi kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu