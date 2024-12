Przekazanie policyjnego śmigłowca z Wrocławia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Data publikacji 23.12.2024 Powrót Drukuj Policyjny śmigłowiec z Wrocławia Mi-2 przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przekazano go do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,gdzie już dostępny jest dla zwiedzających. Przy KWP we Wrocławiu Mi-2 służył od 2009r do sierpnia 2020r. Wkrótce wrocławscy piloci policyjni dostaną nowy śmigłowiec przekazany przez KGP w Warszawie.

Policyjny śmigłowiec z Wrocławia Mi-2 przeszedł na zasłużoną emeryturę. 13 grudnia 2024r.

przekazano go do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie już dostępny jest dla zwiedzających. Przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Mi-2 służył od 2009r do sierpnia 2020r. W powietrzu spędził łącznie 4763 godziny. W Policji wykorzystywany był przez Ruch Drogowy przy kontrolach większych terenów, z prewencją przy monitorowaniu większych imprez masowych, wspomagał wydziały kryminalne przy działaniach operacyjnych, brał udział w poszukiwaniu osób zaginionych, przy wspólnych działaniach z kontrterrorystami, przy zabezpieczaniach przejazdu kibiców, a także w wielu akcjach ratunkowych. Wkrótce wrocławscy piloci policyjni dostaną nowy śmigłowiec Bell 407GXi przekazany przez Zarząd Lotnictwa Policji KGP w Warszawie.

Śmigłowiec został przekazany do Muzeum w celu upamiętnienia lotnictwa polskiego i zachowania pamięci o pilotach i mechanikach stanowiących jego załogę. Pilotami śmigłowca byli: podinsp. Paweł malec, asp. szt. Andrzej Baranowski, asp. szt. Edward Siek, asp. szt. Janusz Sławik, sierż. szt. Jakub Sławik, sierż. szt. Tomasz Sławik. Obsługę techniczną śmigłowca zapewnili: asp. szt. Dariusz Kuczma, asp. szt. Krzysztof Makaś, asp. szt. Cezary Porębski, asp. szt. Sławomir Porębski, asp. szt. Sławomir Szklanny, asp. szt. Jacek Zaręba.

asp. szt. Monika Kaleta



Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu