Włamali się do jednej z firm skąd wyprowadzili m.in. trzy pojazdy. Sprawcy zatrzymani przez lubińskich policjantów Data publikacji 24.12.2024

Skoordynowane działania Wydziału Kryminalnego i Wydziału Prewencji lubińskiej Policji skutkowało zatrzymaniem dwóch osób, które po uprzednim włamaniu się do siedziby jednej z firm na terenie miasta ukradli m.in. pieniądze w kwocie ponad 2000 złotych, 6 telefonów komórkowych a następnie za pomocą znalezionych w biurze kluczyków wyprowadzili trzy samochody osobowe marki Hyundai, Skoda i Kia. Policjanci po kilku godzinach odnaleźli skradzione pojazdy o wartości 97 tysięcy złotych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego i Wydziału Prewencji lubińskiej jednostki zatrzymali dwie osoby: tj. 19-letnią kobietę i 31-latka, mieszkańców Lubina, którzy pod osłoną nocy włamali się do jednej z firm w centrum miasta, skąd ukradli m.in. pieniądze w kwocie ponad 2000 złotych, 6 sztuk telefonów komórkowych oraz kamery. Przestępcy ponadto w trakcie plądrowania pomieszczeń biurowych znaleźli kluczyki od samochodów służbowych, za pomocą których wyprowadzili z firmy trzy samochody osobowe marki Hyundai, Skoda i Kia. Suma strat jaką poniósł pokrzywdzony właściciel spółki to kwota ponad 111 tysięcy złotych.

Już po kilku godzinach, podczas skoordynowanych działań, mundurowi odnaleźli w Lubinie oraz na terenie powiatu lubińskiego i legnickiego ukryte pojazdy o wartości 97 tysięcy złotych, które zostały zwrócone właścicielowi.

Para włamywaczy, która kilkanaście godzin po włamaniu została zatrzymana, trafiła do policyjnych cel. Zatrzymany 31-latek po przedstawieniu zarzutów trafiał do zakładu karnego, gdyż figurował jako osoba poszukiwana do odbycia zastępczej kary 28 dni pozbawienia wolności, w zamian za nieuiszczoną grzywnę.

19-latka usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem, za które grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności, zaś 31-latkowi przedstawione zostały zarzuty kradzieży z włamaniem działając w warunkach powrotu do przestępstwa, oraz zarzut kierowania pojazdem mechanicznym pomimo ciążącego na nim sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozić mu będzie do 15 lat więzienia.

