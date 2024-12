Na stokach w Karpaczu pojawili się już miłośnicy białego szaleństwa, a wraz z nimi policjanci w patrolu narciarskim Data publikacji 29.12.2024 Powrót Drukuj W sobotę na stacji narciarskiej w Karpaczu pojawili się już coraz tłoczniej miłośnicy białego szaleństwa, a wraz z nimi policyjne patrole narciarskie. Funkcjonariusze przygotowali dla najmłodszych pogadanki na temat bezpieczeństwa na stokach. Policyjne patrole narciarskie czuwają nad bezpieczeństwem wielbicieli zimowego szaleństwa na stokach już od kilku lat.

Jeleniogórscy policjanci w sobotę prowadzili działania edukacyjno-prewencyjne dla najmłodszych na stokach w Karpaczu. Funkcjonariusze w ramach działań „Bezpieczne stoki” edukowali najmłodszych w zakresie bezpiecznej zabawy na śniegu i bezpiecznych zachowań na stoku. Szczególną uwagę zwrócili na konieczność jazdy na nartach i snowboardzie w kasku.

Policyjne patrole narciarskie wzorem lat ubiegłych pełnią służbę na stokach głównie w weekendy, w okresach świątecznych, gdy jest większy ruchu turystyczny, natomiast w ferie pojawią się na stokach również w dni powszednie.

Policyjne patrole narciarskie wykonują przede wszystkim zadania prewencyjne, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Zwracają baczną uwagę na sprzęt, który bardzo często narciarze pozostawiają bez opieki, legitymują osoby podejrzanie zachowujące się, zwracają uwagę na kulturę i takt na stoku oraz w kolejkach do wyciągu, a także pilnują, aby narciarze nie zjeżdżali z wyznaczonych tras i nartostrad. W przypadku turystów, którzy popełniają wykroczenia policjanci w zależności od sytuacji stosują pouczenia lub będą nakładać mandaty karne.

Przypominam, że w przypadku osób nietrzeźwych, które spowodują wypadek na stoku, zarówno chodzi tu o sprawców, jak i pokrzywdzonych, to towarzystwo ubezpieczeniowe z tego tytułu może odmówić wypłaty odszkodowania. Ponadto dzieci i młodzież do lat 15 mają obowiązek jazdy na stokach narciarskich w kaskach. W przypadku lekceważenia tego obowiązku funkcjonariusze będą karać mandatem rodziców czy opiekunów, a w przypadku odmowy przyjęcia będą kierować wnioski o ukaranie do sądu. Należy pamiętać jednak o tym, że nie chodzi tu o kary, ale o to, że kask ma chronić życie i zdrowie.

Policjanci nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem narciarzy, ale również pomagają ratownikom GOPR w udzielaniu pierwszej pomocy. Co roku funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w patolach narciarskich uczestniczą w kursie udzielania pierwszej pomocy. Jest to niezwykle ważna umiejętność ponieważ często jako pierwsi muszą zareagować na sytuację zastaną na stoku.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podkom. Beata Sosulska-Baran