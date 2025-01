Dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze otrzymali wyjątkowe podziękowanie od wdzięcznej mieszkanki miasta Data publikacji 19.01.2025 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, inspektora Leszka Zagórskiego, wpłynęło szczególne podziękowanie dla mł. asp. Agnieszki Ryfy oraz sierż. szt. Bartłomieja Serafina – dzielnicowych z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze. Autorka listu, mieszkanka Jeleniej Góry, wyraziła swoją wdzięczność za zaangażowanie i profesjonalizm funkcjonariuszy w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzinnej, z jaką zmagała się przez lata.

W liście autorka podziękowała za wsparcie w walce z przemocą, której doświadczała od swojego partnera nadużywającego alkoholu, oraz za wskazówki, jak skutecznie chronić siebie i swoje dzieci.

Dzielnicowi mł. asp. Agnieszka Ryfa i sierż. szt. Bartłomiej Serafin od lat z zaangażowaniem pełnią swoją służbę na rzecz lokalnej społeczności. Ich praca polega nie tylko na zapewnianiu bezpieczeństwa, ale także na budowaniu zaufania mieszkańców do Policji. Funkcjonariusze doskonale znają potrzeby i problemy osób w swoim rejonie, co pozwala im skutecznie reagować na zgłaszane sytuacje i wspierać osoby w trudnych chwilach.

W przypadku mieszkanki, która skierowała swoje podziękowania, dzielnicowi nie tylko interweniowali w sprawie przemocy domowej, ale także udzielili jej wsparcia psychicznego, wskazali instytucje, do których mogła zwrócić się o dalszą pomoc i pomogli w podjęciu decyzji, które pozwolą jej rozpocząć nowy etap życia. Ich działania pokazały, że Policja jest po to, by pomagać i chronić najsłabszych, a każdy człowiek zasługuje na życie w poczuciu bezpieczeństwa i godności.

Dzielnicowi odgrywają kluczową rolę w przeciwdziałaniu przemocy domowej, która wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Dzięki takim funkcjonariuszom jak mł. asp. Agnieszka Ryfa i sierż. szt. Bartłomiej Serafin, osoby doświadczające przemocy mogą liczyć nie tylko na skuteczne działania, ale także na wsparcie w odbudowie poczucia własnej wartości i normalności w życiu codziennym.

Podziękowanie skierowane do dzielnicowych z Jeleniej Góry jest wyrazem uznania dla ich codziennej pracy i zaangażowania w budowanie społeczeństwa opartego na wzajemnym wsparciu i zaufaniu. Policjanci zapewniają, że każdego dnia będą dokładać wszelkich starań, by mieszkańcy czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że w razie potrzeby zawsze mogą liczyć na pomoc.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka