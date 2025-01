Pędził ponad 200 km/h autostradą bo… musiał „odreagować” Data publikacji 20.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci złotoryjskiej drogówki zatrzymali 24-letniego mieszkańca Zgorzelca, który jechał autostradą A4 z prędkością ponad 200 km/h. Za swoje lekkomyślne zachowanie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i otrzymał 15 punktów karnych. Policja apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów. Brawura na drodze może doprowadzić do tragedii!

W sobotę, 18 stycznia br. około południa, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na autostradzie A4 przerwali skrajnie nieodpowiedzialną jazdę 24-letniego mieszkańca Zgorzelca, który w pewnym momencie pędził samochodem Audi A3 z prędkością 208 km/h. Mężczyzna tłumaczył, że szybką jazdą chciał „odreagować” stres i nerwy. Za swoje lekkomyślne zachowanie na drodze został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i otrzymał 15 punktów karnych. Szybka i zdecydowana reakcja policjantów zapobiegła potencjalnemu zagrożeniu na drodze, chroniąc innych uczestników ruchu przed skutkami nieodpowiedzialnej jazdy tego młodego kierowcy.



Policjanci przypominają, że przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców stanowi jedno z największych zagrożeń na drogach, zarówno dla nich samych, jak również dla innych kierujących. Przy nadmiernej prędkości, kierowcy mają mniej czasu na reakcję, co może być przyczyną groźnych wypadków zagrażających życiu i zdrowiu uczestników ruchu.



Apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze!



st. asp. Aleksandra Pieprzycka



Źródło: KPP w Złotoryi

podinsp. Justyna Ejlak

tel. 603 765 923