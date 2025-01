Wyjątkowy kalendarz z okazji 100-lecia kobiet w Policji - powstał w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy Powrót Drukuj Ten wyjątkowy kalendarz, powstały z okazji 100-lecia kobiet w Policji, jak mówią Panie uwiecznione na fotografiach: ,,jest hołdem dla pokoleń funkcjonariuszek, które przez sto lat nieustannie łączyły siłę, odwagę i kobiecość w tej niezwykle wymagającej służbie’’. Zbiór obrazów Pań prezentowany w kalendarzu to nie tylko piękne zdjęcia – to obrazy ukazujące, jaką rolę odgrywają kobiety w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego oraz nie mniej ważną, w życiu prywatnym.

Każdy miesiąc kalendarza to inny rozdział opowiadający o misji kobiet w mundurach. Prezentowane fotografie stanowią połączenie dumy z noszenia policyjnego munduru z subtelnym ukazaniem siły, wewnętrznego piękna i niezłomności kobiet.

Podczas inauguracji wspominamy pierwsze kobiety, które w 1925 roku przełamały stereotypy wstępując do Policji. Podkreślamy także, jak ogromny postęp dokonał się od tamtego czasu. Wówczas na czele kobiecej policji stanęła asp. Stanisława Filipina Paleolog. Kierowała ona brygadą sanitarno-obyczajową. Kilka lat później, Pani Komendant ukończyła kurs oficerski w Szkole Oficerów Policji Państwowej w Warszawie. Była wówczas pierwszą i jedyną kobietą – oficerem Policji w Polsce.

Miniony rok był również przełomem historycznym w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy, bo po raz pierwszy na czele jednostki stanęła kobieta - mł. insp. Anna Farmas - Czerwińska. Będąc wzorem dla kolejnych pokoleń legnickich funkcjonariuszek, pokazuje m.in. to, że w służbie liczy się przede wszystkim pasja, profesjonalizm i oddanie misji, a nie płeć. Jej historia na czele legnickiej komendy to nie jest tylko zapis w kronikach, ale inspiracja dla wszystkich, którzy dążą do realizacji swoich marzeń.



Kobiety w Policji pełnią różne role, często są to bardzo ważne stanowiska, będące filarami nowoczesnej i profesjonalnej służby. Niech ten kalendarz stanie się inspiracją dla kolejnych pokoleń kobiet, które pragną wstąpić na ścieżkę służby społeczeństwu oraz symbolem uznania dla tych, które na co dzień z odwagą stawiają czoła wyzwaniom. A to wszystko potrafią doskonale połączyć z byciem kimś wyjątkowym dla przyjaciół i swojej rodziny.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z kalendarza i śledzenia kolejnych wydarzeń związanych z obchodami tego wspaniałego jubileuszu, jakim jest 100 lecie Kobiet w Policji.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu