Nieuczciwy adwokat zatrzymany. Odpowie za płatną protekcję i oszustwa na ponad 1,2 mln zł Powrót Drukuj Kolejny sukces funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, mundurowi zatrzymali nieuczciwego adwokata, który oszukiwał swoich klientów. Mężczyzna m.in. powołując się na swoje wpływy w prokuraturze, obiecywał pomoc w uchyleniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania w zamian za korzyści majątkowe. Jednak to nie wszystko, ponieważ 56-latek oszukiwał również instytucje i podmioty kościelne oraz osoby prywatne, doprowadzając tym samym swoich klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ponad 1,2 mln zł! Intensywne czynności prowadzone w tej sprawie przez dolnośląskich policjantów, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, doprowadziły do przedstawienia zatrzymanemu mężczyźnie łącznie 24 zarzutów za płatną protekcję i oszustwa.

Wielotygodniowa wytężona praca operacyjna, a także szczegółowa i żmudna analiza informacji zdobytych w trakcie prowadzonych czynności doprowadziły funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem korupcji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do zatrzymania nieuczciwego adwokata, który z chęci zysku postanowił „dorobić się” na swoich klientach w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że w latach 2015-2022 56-latek doprowadził swoich klientów do znacznych strat finansowych na łączną kwotę co najmniej 1,2 miliona złotych! Na czym polegał przestępczy proceder, którym nieuczciwy adwokat trudnił się przez blisko 7 lat? Mężczyzna m.in. powołując się na swoje wpływy w prokuraturze, obiecywał pomoc w uchyleniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania w zamian za korzyści majątkowe. Kwota, jaką klient musiał przekazać swojemu obrońcy, aby nie trafić do aresztu, to nawet kilkaset tysięcy złotych.

Nie była to jednak jedyna metoda, za pomocą której 56-latek pozbawiał swoich klientów środków finansowych, ponieważ oszukiwał również instytucje i podmioty kościelne oraz osoby prywatne. Pobierał najczęściej znaczne kwoty za wykonanie różnego rodzaju czynności prawnych, jednak jego działania ograniczały się jedynie do przejęcia pieniędzy, bowiem nie wywiązywał się w żaden sposób ze swoich zobowiązań. Doprowadził w ten sposób swoich klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ponad 1,2 mln zł!

Intensywne czynności prowadzone w tej sprawie przez dolnośląskich policjantów, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, doprowadziły do przedstawienia zatrzymanemu mężczyźnie łącznie 24 zarzutów za płatną protekcję i oszustwa. 56-latek za czyny, o które jest podejrzany, odpowie teraz przed sądem, którego decyzją został już tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozić mu może kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu

Źródło: Wydział do Walki z Korupcją

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu