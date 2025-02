Skuteczna akcja legnickich policjantów zakończona odzyskaniem skradzionego mienia o wartości 2 milionów złotych i zabezpieczeniem znacznej ilości narkotyków Data publikacji 03.02.2025 Powrót Drukuj W wyniku profesjonalnej pracy policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zatrzymano 3 sprawców pobicia mężczyzny. Jak ustalono, są to pseudokibice legnickiego klubu sportowego. Dzięki zaangażowaniu i determinacji funkcjonariuszy ujawniono szereg innych poważnych przestępstw, w tym przestępczość narkotykową oraz kradzieże z włamaniem. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono amunicję, atrapy broni, znaczne ilości metamfetaminy, marihuany, kokainy i tabletki ecstasy oraz odzyskano skradzione mienie o łącznej wartości 2 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę w kwocie 125 tys. zł. należącą do podejrzanych. Na podstawie zgromadzonych dowodów sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, ustalono trzech mieszkańców Legnicy w wieku 24, 31 i 33 lat, którzy w grudniu ubiegłego roku pobili mężczyznę. Funkcjonariusze, działając na podstawie pozyskanych informacji, przeprowadzili szereg skoordynowanych działań operacyjnych, których efektem było zatrzymanie sprawców pobicia i ujawnienie szeregu innych przestępstw. Jak ustalono, są to pseudokibice legnickiego klubu sportowego. Do działań związanych z zatrzymaniem mężczyzn włączyli się także funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Legnicy.

Podczas prowadzonych przeszukań w mieszkaniach zatrzymanych osób, policjanci ujawnili znaczne ilości narkotyków, przygotowanych do wprowadzenia na czarny rynek. Zabezpieczono ponad 320 porcji handlowych marihuany, 160 porcji kokainy, blisko 1200 porcji metafetaminy oraz tabletki ecstasy. Łączna czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji odurzających wskazuje na poważny charakter działalności przestępczej sprawców.

Dodatkowo, w wyniku prowadzonego przeszukania, śledczy zabezpieczyli amunicję, atrapy broni i mienie wielkiej wartości, między innymi złotą biżuterię, pieniądze oraz luksusowe zegarki, których łączna wartość została oszacowana na około 2 miliony złotych. Początkowo nie było znane pochodzenie mienia, jednak błyskawiczne działania legnickich policjantów pozwoliły na wyjaśnienie tej kwestii.

Skrupulatna i wytężona praca legnickich policjantów doprowadziła do ustalenia, że zabezpieczone mienie pochodzi z kradzieży z włamaniem, do którego doszło na terenie województwa łódzkiego. Legniccy policjanci nawiązali kontakt z funkcjonariuszami tamtejszej jednostki i przekazali im informacje dotyczące skradzionych przedmiotów, co umożliwiło dalsze ściganie sprawców. Tego typu współpraca między jednostkami dowodzi wysokiej efektywności działań policji na każdym szczeblu.

Po zakończeniu czynności śledczych, zatrzymani mężczyźni usłyszeli poważne zarzuty, w tym posiadanie znacznej ilości narkotyków przygotowanych do wprowadzenia na czarny rynek, kradzież z włamaniem oraz pobicie mężczyzny. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na okres 3 miesięcy. W ramach tych działań, na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie 125 tys. zł. należącą do podejrzanych. To krok mający na celu zabezpieczenie majątku, który może zostać przeznaczony na cele związane z postępowaniem karnym.

To spektakularne sukcesy legnickiej policji stanowią dowód na profesjonalizm, zaangażowanie i determinację naszych funkcjonariuszy w walce z przestępczością. Dzięki ich nieustannej pracy i wysiłkom, udało się nie tylko rozbić brutalną grupę przestępczą, ale także ujawnić szereg innych poważnych przestępstw, takich jak handel narkotykami i kradzież z włamaniem.

Zatrzymanie sprawców oraz odzyskanie skradzionych dóbr to efekt wspólnej pracy policjantów, którzy z determinacją dążą do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w naszym regionie.

Komenda Miejska Policji w Legnicy nieprzerwanie podejmuje działania mające na celu eliminowanie zagrożeń i zapewnianie poczucia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Czynności operacyjne, takie jak te opisane w powyższym komunikacie, stanowią tylko jeden z wielu przykładów skutecznej pracy legnickich funkcjonariuszy, którzy codziennie ryzykują swoim zdrowiem i życiem, aby chronić mieszkańców Legnicy i powiatu legnickiego przed przestępcami.

mł. asp. Anna Tersa

Komenda Miejska Policji w Legnicy