Zero tolerancji dla pijanych kierowców! Kolejna profesjonalna interwencja policjantów Powrót Drukuj Ząbkowiccy policjanci po raz kolejny pokazali, że nie ma miejsca na pobłażliwość wobec nietrzeźwych kierowców. Każdy, kto wsiada za kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z surowymi konsekwencjami. Tym razem szybka i skuteczna interwencja dzielnicowych z Kamieńca Ząbkowickiego pozwoliła wyeliminować z ruchu drogowego kolejnego nieodpowiedzialnego kierowcę, zanim doszło do tragedii.

20 lutego br., około godziny 16:15, w popołudniowym szczycie, gdy wielu mieszkańców wracało z pracy do domu, policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę Volkswagena Passata. Okazało się, że 58-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego prowadził pojazd mając niemal 2 promile alkoholu w organizmie. Na dodatek mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Oznacza to, że nie tylko nie miał żadnej kontroli nad sobą, ale również nie powinien w ogóle znajdować się za kierownicą!

Dzięki profesjonalnej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy, zatrzymany w gminie Złoty Stok kierowca został natychmiast wyeliminowany z ruchu drogowego. Jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mogło doprowadzić do tragedii, ale dzięki skutecznej pracy policjantów udało się temu zapobiec.

Zgodnie z przepisami, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jednak konsekwencje prawne to tylko jedna strona medalu. Każdy, kto wsiada za kierownicę po alkoholu, bierze na siebie również ogromną odpowiedzialność moralną.

Nietrzeźwi kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego, pieszych, rowerzystów, pasażerów czy innych kierowców. To ich życie i zdrowie jest narażone na niebezpieczeństwo przez czyjąś lekkomyślność.

Uwaga! Zbliża się weekend – noga z gazu!

Zima w tym roku nie przynosi ekstremalnych warunków pogodowych, ale to nie oznacza, że można pozwolić sobie na brawurę na drodze. Pamiętajmy, że prędkość ma ogromne znaczenie. Droga może wydawać się sucha i bezpieczna, ale w zacienionych miejscach między drzewami czy na mostach może być śliska. W takich warunkach każda sekunda reakcji jest na wagę złota.

Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność na drodze. Nie pozwólmy, aby chwila lekkomyślności kosztowała kogoś życie. Jeśli widzisz osobę, która chce wsiąść za kierownicę po alkoholu – reaguj! Może to uratować komuś życie.

Dolnośląscy policjanci apelują:

Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu!

Jeśli widzisz nietrzeźwego kierowcę – zgłoś to!

Dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze!

Pamiętaj – każda sekunda może zadecydować o czyimś życiu!

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach!

st. asp. Aleksandra Pieprzycka