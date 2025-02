Kontrole w ramach akcji „ZIMA” na Dolnym Śląsku wciąż trwają Powrót Drukuj Policjanci całego województwa dolnośląskiego każdego roku realizują działanie skierowane do osób nie mających stałego miejsca zamieszkania, których bezpieczeństwo i życie może być zagrożone z uwagi na niskie temperatury powietrza. Działania mają charakter pomocowy i często wykonywane są z udziałem pracowników MOPS. Inną formą pomocy są spotkania i rozmowy z tymi osobami. Zima trwa nadal, dlatego policjanci wciąż proszą o informacje o osobach w kryzysie bezdomności, samotnych i bezradnych, których życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Nie bądźmy obojętni i reagujmy!

Dolnośląscy policjanci, bardzo często wspólnie z pracownikami miejskich ośrodków pomocy społecznej kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Akcja ma charakter pomocowy i ma na celu zebranie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych, przekazywanie im wiadomości o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.

Funkcjonariusze podczas pełnionej służby namawiają napotkane osoby bezdomne do spędzenia zimy w noclegowniach lub innych ciepłych pomieszczeniach. Jednak pomimo niskich temperatur są osoby, które nie decydują się na schronienie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. Dlatego mundurowi w trosce o bezpieczeństwo osób będących w trudnej sytuacji życiowej proszą o powiadamianie o takich sytuacjach służb pomocowych. Apelujemy o reagowanie, gdy widzimy osoby bezdomne, które przebywają na dworze, w niskich temperaturach. W takich przypadkach w zależności od okoliczności policjanci udzielą pomocy w dotarciu do noclegowni lub w inne bezpieczne dla nich miejsce.

Wrocławscy wodniacy również włączyli się do akcji „Zima”. Każdego dnia, wykorzystując posiadany specjalistyczny sprzęt służbowy sprawdzają akweny i tereny przywodne kontrolując osoby, które tam przebywają. Wiele zbiorników wodnych jest zamarzniętych, dlatego policjanci ostrzegają osoby korzystające z naturalnych lodowisk o możliwych zagrożeniach z nimi związanych.

Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie!