25-latek powiązany ze środowiskiem pseudokibiców zatrzymany. Kryminalni z Jawora i Wrocławia uderzyli w nielegalny hazard i zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj Zabezpieczenie znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych, zlikwidowanie dwóch nielegalnych kasyn oraz zatrzymanie podejrzanego w sprawie 25-latka, to efekt zeszłotygodniowych działań funkcjonariuszy Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Wydziału Kryminalnego jaworskiej Policji, Nieetatowej Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Funkcjonariusze Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z policjantami Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, prowadząc czynności związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej oraz rozpoznawaniem, rozpracowywaniem, ujawnianiem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w środowisku pseudokibiców, uzyskali informację o tym, iż jeden z mieszkańców Jawora, bardzo blisko związany ze środowiskiem pseudokibiców, posiada w swoim mieszkaniu znaczne ilości narkotyków, zajmuje się ich rozprowadzaniem, a także wytwarzaniem fałszywych banknotów oraz prowadzeniem w centrum miasta dwóch nielegalnych kasyn.

Przypuszczenia policjantów zostały potwierdzone w minioną środę (19 lutego br.), kiedy to wieczorem, przy wsparciu funkcjonariuszy Nieetatowej Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz Urzędu Celno-Skarbowego z Legnicy weszli do dwóch lokali usytuowanych w centrum Jawora, w którym organizowane były bez zezwolenia nielegalne gry hazardowe.

Funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu V Działu Dochodzeniowo-Śledczego w Legnicy zabezpieczyli łącznie pięć automatów do gier, których wartość została wstępnie oszacowana na łączną kwotę 112 tysięcy złotych. Natomiast wartość uszczuplenia z tytułu nieopłaconego podatku w tym przypadku, to kwota ponad 800 tysięcy złotych na szkodę Skarbu Państwa.

W trakcie realizacji policjanci zatrzymali łącznie trzy osoby, w tym 25-letniego jaworzanina będącego w zainteresowaniu kryminalnych. W mieszkaniu tego mężczyzny funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad pół kilograma środków odurzających i psychotropowych, pieniądze, wagę elektroniczną, laptopa, drukarki, telefon komórkowy oraz przedmioty przypominające broń. Po zważeniu oraz przeprowadzeniu badań na testerze narkotykowym okazało się, że zabezpieczone środki to mefedron, metamfetamina oraz ecstasy. W sumie, w ręce policjantów wpadło ponad 5 tysięcy porcji handlowych tychże narkotyków.

Prokurator Rejonowy w Jaworze wszczął w tej sprawie śledztwo, a zatrzymany 25-latek usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu środków odurzających i psychotropowych. Sąd Rejonowy w Jaworze zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.

Za tego typu przestępstwo 25-latkowi grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławia