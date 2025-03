W Sali Rycerskiej wrocławskiego Ratusza wybrzmiały słowa Roty Ślubowania nowych policjantów garnizonu dolnośląskiego Powrót Drukuj Końcem lutego szeregi dolnośląskiej Policji zasilili nowi funkcjonariusze. Tym razem granatowy mundur otrzymały 72 osoby. Wczoraj, w centrum stolicy Dolnego Śląska odbyło się uroczyste ślubowanie, po którym nowi policjanci skierowani zostaną na kurs podstawowy. Rekrutacja wciąż trawa, Ty również możesz pomagać w granatowym mundurze, najbliższy termin przyjęć przypada na dzień 15.04.2025 roku. Zapoznaj się z ofertą.

W ostatnich miesiącach kilkadziesiąt osób zmagało się z procesem rekrutacji do Policji. Po pozytywnym jego zakończeniu, 27 lutego br. do służby przyjęte zostały 72 osoby. Wczoraj w wyjątkowym miejscu bo w Sali Rycerskiej wrocławskiego Ratusza, w samym centrum miasta, podczas uroczystego ślubowania, nowi policjanci wygłosili swoje zamierzenia:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Uroczystość ślubowania to pierwsze ważne wydarzenie w karierze nowych policjantów. Przygotowując się do tej uroczystości, każdy nowo przyjęty funkcjonariusz poznaje zasady musztry i ceremoniału policyjnego, by w uroczysty sposób, w towarzystwie członków rodzin i przyszłych przełożonych, wypowiedzieć słowa Roty.

Podczas uroczystego ślubowania głos zabrali Komendant Wojewódzkie Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki oraz Wojewoda Dolnośląski Pani Anna Żabska. Ponadto swoją obecnością zaszczycili: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego inspektor Norbert Kurenda, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego inspektor Krzysztof Kumaszka, a także reprezentujący Marszałka Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Paweł Oleś, reprezentująca Prezydenta Miasta Wrocławia Zastępca Dyrektora Departamentu Prezydenta Urzędu Miasta we Wrocławiu Pani Marzena Szymanek, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego komisarz Paweł Kowalski. Nie zabrakło również duchowych opiekunów naszego garnizonu: Księdza Kanonika Stanisława Stelmaszka i Księdza Mitrata Grzegorza Cebulskiego.

O doskonałą oprawę muzyczną uroczystości zadbali muzycy Orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod kierownictwem Kapelmistrza podkom. Pawła Nierody oraz batutą dyrygenta asp. szt. Maksymiliana Madeły.

Przed kursantami kilkumiesięczny proces szkolenia, by następnie w poszczególnych powiatach dbać o bezpieczeństwo obywateli. Do dolnośląskiego garnizonu wstąpiło tym razem 72 nowych funkcjonariuszy z całego województwa, w tym 26 kobiet. Wymienieni funkcjonariusze trafią do 21 komand miejskich i powiatowych garnizonu dolnośląskiego.

Służba w Policji to nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA.

Kandydaci chcący zostać policjantami jeszcze w najbliższych miesiącach nie powinny zwlekać ze złożeniem odpowiednich dokumentów, gdyż najbliższy termin przyjęć przypada na dzień 15.04.2025 roku.