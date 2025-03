Uderzenie w biznes narkotykowy. Zatrzymania, zarzuty i tymczasowy areszt, zabezpieczone narkotyki, broń, telefony i gotówka

Bolesławieccy policjanci przy współpracy z dolnośląskimi funkcjonariuszami w wyniku działań operacyjnych zatrzymali 4 osoby zajmujące się wprowadzeniem do obrotu narkotyków. Zabezpieczono prawie 9 tysięcy porcji narkotyków, pieniądze w różnej walucie, telefony, wagi i pojemniki. Wobec jednej osoby zastosowano areszt. Wszystkim za handel zabronionymi substancjami grozi kara do 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.