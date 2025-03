Uważaj szybki zwrot może być pułapką. Oszustwo na rozliczenie PIT Data publikacji 09.03.2025 Powrót Drukuj Czas rozliczeń podatkowych w pełni, a ta sytuacja może przyczynić się do aktywności oszustów, którzy będą próbować wykorzystać naszą każdą nieostrożność. Oszustwa finansowe, również te związane z rozliczeniem PIT są coraz częstsze. Jednak można się przed nimi skutecznie bronić. Aby wyłudzić pieniądze, dane do konta bankowego lub po prostu dane osobowe, przestępcy podszywają się pod urzędnika skarbowego, pracownika firmy księgowej, czy nawet ZUS. Zatem co zrobić w tym przypadku? Najważniejsze to zachować ostrożność, unikać podejrzanych promocji oferujących „pomocy”, przy rozliczeniu podatku. Ponadto pamiętaj, że Urząd Skarbowy nigdy nie zwraca się prośbą o podawanie wrażliwych danych przez telefon, e-mail lub w poprzez wiadomość SMS. Natomiast kiedy już coś budzi wątpliwości, lepiej to zweryfikować, zanim staniemy się kolejną ofiarą oszusta.

Poniżej podajemy kilka przykładów jak nie dać się oszukać, a przede wszystkim jak bezpiecznie rozliczyć PIT:

Zwracaj szczególną uwagę na fałszywe e-maile i SMS-y. Oszustwa phishingowe to jedna z najczęstszych metod wyłudzania danych. Możesz otrzymać wiadomość e-mail lub SMS z informacją o konieczności dopłaty podatku, zwrocie nadpłaty lub błędach w deklaracji. Fałszywe wiadomości często zawierają:

• linki do stron podszywających się pod oficjalne serwisy administracji skarbowej,

• załączniki ze złośliwym oprogramowaniem,

• wezwania do natychmiastowego działania, które mają wzbudzić panikę.

Pamiętajmy więc aby zanim podejmiemy jakieś działanie:

• weryfikuj dokładnie adres nadawcy. Pamiętaj oficjalne instytucje wysyłają maile jedynie z domen rządowych;

• nie klikaj w linki i nie pobieraj załączników z nieznanych źródeł;

• weryfikuj informacje bezpośrednio na stronach rządowych lub osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Ponadto nie podawaj swoich danych o szczególnym znaczeniu w trakcie rozmowy telefonicznej.

Urząd Skarbowy, w tym żadna inna instytucja nie zwraca się z prośbą o podanie danych wrażliwych. Jeśli już ktoś do Ciebie dzwoni i twierdzi, że jest urzędnikiem skarbówki, a następnie żąda wrażliwych danych, to prawdopodobnie to oszust. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

• zakończ rozmowę i samodzielnie skontaktować się z urzędem skarbowym, korzystając z numerów podanych na oficjalnej stronie;

• nie podawaj numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, czy danych do logowania banku.

Jeśli podejrzewamy, że ktoś próbował nas oszukać lub podaliśmy już swoje dane oszustom, należy natychmiast:

• skontaktować się z Urzędem Skarbowym i poinformuj o danej sytuacji;

• zmienić hasła do konta bankowego, profilu zaufanego i innych wrażliwych serwisów;

• zgłosić oszustwo na policję oraz do CERT Polska;

• jeśli straciłeś już pieniądze, to natychmiast skontaktuj się z bankiem – być może uda się zatrzymać transakcję.



st. asp . Łukasz Porębski