Kryminalni z Jawora po raz kolejny uderzyli w nielegalny hazard. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 200 tysięcy złotych Powrót Drukuj Wspólne działania jaworskich policjantów oraz funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu doprowadziły do zabezpieczenia na terenie Jawora kolejnych dwóch automatów do gier hazardowych. Straty Skarbu Państwa w związku z nielegalną działalnością są szacowane na ponad 200 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze ustalili, że w jednym z lokali na terenie miasta są organizowane gry na automatach hazardowych bez wymaganego zezwolenia.

W środę wspólnie z funkcjonariuszami Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Legnicy policjanci weszli siłowo do budynku, a ich podejrzenia potwierdziły się. Wewnątrz znajdowały się bowiem dwa włączone automaty do gier, które w toku czynności procesowych mundurowi zabezpieczyli. Ich wartość została wstępnie oszacowana na łączną kwotę 24 tysięcy złotych. Natomiast wartość uszczuplenia z tytułu nieopłaconego podatku w tym przypadku, to kwota ponad 200 tysięcy złotych na szkodę Skarbu Państwa. Z wnętrza obu maszyn zabezpieczono łącznie ponad 8 tysięcy złotych.

Na ujawnionych maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie, których wymagana jest specjalna koncesja. Zabezpieczone maszyny zostały przekazane funkcjonariuszom służby celnej, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Przypomnijmy, że w 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o grach hazardowych. Obecnie podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wys. 100 tys. zł od jednego automatu. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

