Zatrzymany oszust działający metodą „na policjanta”. Odzyskano utracone pieniądze Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mieszkańca województwa śląskiego, który podejrzany jest o oszustwo i usiłowanie oszustwa metodą „na policjanta”. Przestępstw tych dopuścił się w warunkach, tzw. recydywy. Pod legendą wypadku spowodowanego przez siostrę pokrzywdzonej odebrał od niej 10 tysięcy euro oraz 20 tysięcy złotych. Pieniądze zostały przez policjantów odzyskane. Teraz za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 25-letniego mieszkańca województwa śląskiego, podejrzanego o oszustwo i usiłowanie oszustwa dokonywane metodą „na policjanta”.

Do zdarzenia doszło 13 marca 2025 roku, około godziny 16.00. Do pokrzywdzonej zadzwoniła kobieta, podając się za funkcjonariuszkę Policji. Następnie rozmowę przejęła rzekoma siostra, która poinformowała, że spowodowała wypadek drogowy - na przejściu dla pieszych potrąciła kobietę w ciąży. Aby uniknąć aresztowania, miała pilnie potrzebować pieniędzy na usługi adwokata.

Po odbiór gotówki zgłosił się 25-letni mężczyzna, któremu pokrzywdzona przekazała 10 tysięcy euro i 20 tysięcy złotych. Kiedy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, natychmiast powiadomiła Policję.

Dzięki szybkim działaniom operacyjnym oraz analizie monitoringów, funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu podejrzanego. Zatrzymali go na dworcu PKP w Bolesławcu, kiedy przesiadał się do innej taksówki. Choć przy sobie nie miał pieniędzy, dalsze czynności doprowadziły do odnalezienia gotówki ukrytej w wynajmowanym pokoju w jednym z jeleniogórskich hosteli.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa. Grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci nadal prowadzą czynności w tej sprawie i sprawdzają, czy mężczyzna ma związek z innymi podobnymi przestępstwami.

Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kodów BLIK czy udzielania informacji o stanie konta. W razie jakichkolwiek podejrzeń, natychmiast skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji. Dzięki czujności i szybkiej reakcji można uniknąć poważnych strat finansowych. Bądźmy rozważni i ostrzegajmy swoich bliskich przed potencjalnymi oszustami!

st. asp . Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490