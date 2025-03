Policjant po służbie zatrzymał włamywacza. 27-latek ukradł leki dla zwierząt i… sam je zażył Powrót Drukuj Dzięki spostrzegawczości i zdecydowanej reakcji jeleniogórskiego policjanta, 27-letni włamywacz został zatrzymany. Mieszkaniec powiatu karkonoskiego jest podejrzewany o liczne włamania oraz o posiadanie narkotyków. Wśród jego łupów znalazły się także leki psychotropowe dla zwierząt, które… sam zażył! Teraz za popełnione czyny grozić mu może kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, w czasie wolnym od służby zatrzymał 27-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzewanego o kradzieże z włamaniem oraz o posiadanie narkotyków.

Do zatrzymania doszło 19 marca 2025 roku, około godziny 19:00, gdy policjant, będąc po służbie, zauważył 27-latka na jednej z ulic Osiedla Zabobrze w Jeleniej Górze. Wiedząc, że mężczyzna był poszukiwany w związku z włamaniem do lecznicy dla zwierząt, funkcjonariusz natychmiast podjął interwencję i go zatrzymał.

Podczas przeszukania okazało się, że amator cudzej własności posiadał przy sobie marihuanę i amfetaminę, a w plecaku znajdowały się przedmioty pochodzące z kilku włamań. Policjanci ustalili, że w nocy z 18 na 19 marca br. włamał się do lecznicy dla zwierząt, skąd ukradł komputer, pieniądze oraz leki psychotropowe wykorzystywane przez weterynarza. Następnie „w ramach eksperymentu farmakologicznego” sam je zażył.

To jednak nie koniec jego przestępczej działalności. Tej samej nocy włamał się również do salonu fryzjerskiego, a kilka dni wcześniej do dwóch pojazdów. Łączne straty pokrzywdzonych wyniosły około 40 tysięcy złotych.

Co więcej, mężczyzna działał w warunkach recydywy, a to oznacza, że wcześniej był już karany za podobne przestępstwa.

27-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Obecnie funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tych zdarzeń i sprawdzają, czy ma on na swoim koncie więcej podobnych czynów.

Za popełnione przestępstwa zatrzymany odpowie przed sądem, a grozić mu może kara pozbawienia wolności nawet do lat 15.

kom. Przemysław Ratajczyk