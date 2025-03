Legniccy policjanci pilotowali rodzącą kobietę do szpitala

Policjanci z Legnicy kolejny raz udowodnili, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. Podczas kontroli drogowej okazało się, że kierowca Forda przekroczył prędkość, ponieważ wiózł do szpitala ciężarną kobietę, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o pilotażu, zapewniając przyszłej mamie bezpieczny i szybki dojazd na oddział położniczy. Dzięki ich szybkiej reakcji kobieta trafiła pod opiekę lekarzy na czas. To kolejny dowód na to, że hasło Pomagamy i chronimy to nie tylko słowa, ale realne działania!