Sukcesy dolnośląskich policjantów w Mistrzostwach Służb Mundurowych w Pływaniu Powrót Drukuj Miniony weekend obfitował w wiele sportowych wydarzeń z udziałem dolnośląskich funkcjonariuszy. Jednym z nich były Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pływaniu, które odbyły się na pływalni Akademii Policji w Szczytnie. Zawody, które zostały objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Marka Boronia, rozegrano m.in. w 4 kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. W klasyfikacji generalnej jednostek Policji na podium uplasowała się drużyna KWP we Wrocławiu. Łącznie reprezentanci dolnośląskiej komendy wojewódzkiej przywieźli z zawodów aż 6 medali, które zdobyli w konkurencjach indywidualnych. Gratulujemy!

Warto zaznaczyć, iż ostatnie Mistrzostwach Służb Mundurowych w Pływaniu rozgrywane były w 2019 roku. Te, które odbyły się w miniony weekend, 29 marca 2025 roku, na pływalni Akademii Policji w Szczytnie, to pierwsze tego typu zawody zorganizowane po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Drużynę dolnośląskiej komendy wojewódzkiej reprezentowały dwie funkcjonariuszki: mł. asp. Joanna Barabasz z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki i asp. Agnieszka Pulnowska z Komisariatu Wodnego we Wrocławiu oraz policjant z Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu. Pomimo skromnego składu nasza drużyna wróciła z aż 6 medalami zdobytymi w konkurencjach indywidualnych oraz jednym medalem wywalczonym w sztafecie, przy czym warto zaznaczyć, iż był to złoty medal zdobyty przez sztafetę Komendy Głównej Policji, do której został powołany nasz funkcjonariusz.



Dodatkowo, po podsumowaniu wyników wszystkich konkurencji, okazało się, że zespół z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zdobył puchar, plasując się na 3 miejscu w klasyfikacji najlepszych jednostek policyjnych. To wyjątkowe wydarzenie sportowe, było fantastyczną sposobnością do reprezentowania dolnośląskiego garnizonu Policji na forum ogólnopolskim, ale również okazja do spotkania się z funkcjonariuszami z całej Polski.



Zachęcamy policjantki i policjantów, którzy kiedykolwiek trenowali pływanie, do dołączenia do reprezentacji dolnośląskiej komendy wojewódzkiej. Następna sposobność do występu na zawodach jeszcze w tym roku. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu.