XI Mistrzostwa Polski Policji w Półmaratonie Ślężańskim Data publikacji 31.03.2025 Powrót Drukuj 29 marca 2025r. w Sobótce odbył się 17 Półmaraton Ślężański. Wzięli w nim też udział dolnośląscy policjanci i policjantki w ramach XI Mistrzostw Polski Policji. Wśród kobiet mundurowych najlepszy czas i I miejsce w klasyfikacji OPEN zajęła Anna Ficner - Zborowska. Najlepszy czas wśród dolnośląskich funkcjonariuszy miał Łukasz Sarnicki. Na 2 i 3 miejscu uplasowali się Rafał Cierczek i Krzysztof Lewandowski. Bieg jest doskonałą okazją do promocji aktywności fizycznej wśród policjantów, którzy zawsze wykazują się niesamowitą determinację i zaangażowaniem.

W minioną sobotę w Sobótce odbył się 17 Półmaraton Ślężański, w którym wzięli udział również dolnośląscy policjanci i policjantki, a wszystko to w ramach XI Mistrzostw Polski Policji. Walka była zacięta. Mundurowi jak zwykle wykazali się niesamowitą determinacją i zaangażowaniem. Sobótka przywitała biegaczy piękną pogodą i jak zawsze wspaniałą atmosferą. Na starcie biegu stawiło się 2,5 tysiąca biegaczy z Polski i Europy, w tym 90. policjantów, pracowników Policji i emerytowanych funkcjonariuszy.



Policyjne Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów IPA Region Wrocław we współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego.



Najlepszym zawodnikom tegorocznej edycji biegu, nagrody w postaci pucharów

i statuetek, a także nagród finansowych, wręczał Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji

we Wrocławiu insp. Tomasz Jędrzejowski, Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenie KWP

we Wrocławiu podinsp. Iwona Łabaziewicz oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu nadkom. Anna Głazowska.



Zwyciężczynią Mistrzostw Polski Policji w Półmaratonie Ślężańskim została Anna Ficner - Zborowska, na co dzień pełniąca służbę w Wydziale Konwojowym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – a najlepszym biegaczem został reprezentant KPP Pajęczno (KWP Łódź) Damian Skupiński.



KLASYFIKACJA KOBIET

1 Anna Ficner - Zborowska – KWP Wrocław - 1:34,14 2. Beata Szatka – KPP Gogolin (Reprezentacja Polskiej Policji) - 1:36,08 3. Beata Borowicz - CBZC - 1:41,40



KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN

1. Damian Skupiński – KPP Pajęczno - 1:14,50 2. Paweł Wyleżek – KWP Katowice (Reprezentacja Polskiej Policji) - 1:17,03 3. Mateusz Wolnik – KWP Katowice - 1:19,46

KATEGORIE WIEKOWE





K-20 /kobiety w wieku od 20-29 lat/

1. Ilona Woźniak - KMP Wrocław - 1:43,32 2. Patrycja Mruczek – KPP Lubin - 1:52,57 3. Kamila Szozda - KMP Wrocław - 1:54,22

K-30 /kobiety w wieku od 30 do 39 lat/

1. Agata Cymerman – KMP Wrocław - 1:56,29 2. Sandra Kowalczyk – KPP Wschowa - 2:30,32

K-40 /kobiety w wieku 40 do 49 lat/

1. Sylwia Szpocińska– KWP Wrocław - 1:48,14 2. Dorota Nowaczyk – KMP Wrocław - 1:58,04 3. Marlena Krześniak- KMP Wrocław - 2:31,43

K-50 /kobiety w wieku 50 do 59 lat/



1. Monika Mrugała – KPP Węgry (Reprezentacja Polskiej Policji)- 1:47,45

M-20 /mężczyźni w wieku od 20 do 29 lat/

1. Serafin Iwachniuk– KMP Wrocław - 1:57,13 2. Damian Krakowiak – KMP Wrocław - 1:57,17 3. Igor Niedbała – KMP Wrocław - 2:12,33

M-30 /mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat/

1. Łukasz Sarnicki – KMP Wrocław - 1:26,28 2. Rafał Cierczek – KMP Wrocław - 1:31,26 3. Michał Ralski – KMP Wrocław - 1:33,39

M-40 /mężczyźni w wieku od 40 do 49 lat/

1. Aron Przybył – KWP Poznań - 1:23,23 2. Dominik Boda – KMP Tarnów - 1:26,09 3. Krzysztof Lewandowski – KMP Wałbrzych - 1:34,10

M-50 /mężczyźni w wieku 50 do 59 lat/

1. Artur Mazurek – Wałbrzych - 1:33,03 2. Paweł Jankowski – Wrocław - 1:34,52 3. Dariusz Cichorek – KMP Kalisz - 1:36,15

M-60/mężczyźni powyżej 60 lat/

1. Marczak Mariusz – Zielona Góra - 1:46,22

2. Leszek Łukasik - Oława - 1:48,53

3. Andrzej Kosioł – Wrocław - 2:08,04

KATEGORIA IPA KOBIET

1 Anna Ficner-Zborowska – KWP Wrocław - 1:34,14 2. Beata Szatka – KPP Gogolin (Reprezentacja Polskiej Policji) - 1:36,08 3. Ilona Woźniak – KMP Wrocław - 1:43,32

KATEGORIA IPA MĘŻCZYZN

1. Piotr Fielek - Wrocław - 1:32,47 2. Mariusz Łęcki - KMP Wrocław - 1:37,55

3. Paweł Niewiadomski – KMP Wrocław - 1:37,59



Czas przed zawodami, jak i w trakcie ceremonii zakończenia Mistrzostw, uświetniała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.



Policjantki i policjanci pokazali, że poza pracą rozwijają swoja pasję jaką jest bieganie, promują aktywność fizyczną i dbają o swoje zdrowie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia biegu i czekamy na kolejne sukcesy.

asp. szt. Monika Kaleta

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu