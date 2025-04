Dolnośląscy policjanci gościli 120 uczniów klas mundurowych Powrót Drukuj Piękna pogoda, uczniowie klas mundurowych, policjanci różnych pionów dolnośląskiego garnizonu i nowoczesny sprzęt - to wszystko jednego dnia na terenie Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Dodatkowo przedstawienie służby w różnych wydziałach i poznanie ścieżki rekrutacyjnej do Policji z możliwością przejścia testu sprawnościowego.

Całe przedsięwzięcie miał miejsce na terenie wrocławskiego oddziału prewencji Policji, gdzie dolnośląscy funkcjonariusze z:

Wydziału Prewencji Policji KWP we Wrocławiu

Wydziału Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu

Wydziału Ruchu Drogowego KWP i KMP we Wrocławiu

Wydziału Sztab

Laboratorium Kryminalistycznego

Komisariatu Wodnego

Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego

Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu

Przewodnicy psów służbowych

gościli uczniów szkół ponadpodstawowych z:

Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z Bielawy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Oławy

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Ziębic

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się zbiórką, kiedy to funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu przywitali przybyłych gości. Po krótkim wprowadzeniu w zaplanowane atrakcje uczniowie mogli obejrzeć mundurowych z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu podczas działań. Kolejnym punktem programu była prezentacja pracy przewodnika wraz z czworonożnym partnerem.

Po pokazach uczniowie podzieleni na grupy ruszyli na przygotowane przez policjantów punkty.

Była to doskonała okazja, aby poznać specyfikę pracy w różnych pionach dolnośląskiego garnizonu. Funkcjonariusze opowiedzieli uczniom o służbie w Policji, wyliczając szereg profitów z niej wynikających i prezentując na co dzień wykorzystywany sprzęt i pojazdy. Na przygotowanym terenie można było obejrzeć samochody zaczynając od tych mniejszych osobowych po ciężkie pojazdy ciężarowe wykorzystywane przez Komisariat Wodny, Odział Prewencji Policji we Wrocławiu i SPKP. Nie zabrakło także quadów, motocykli czy policyjnej motorówki.

Funkcjonariusze Wydziału Doboru i Szkolenia przedstawili kroki, które należy zrobić, chcąc wstąpić w nasze szeregi. Policyjni instruktorzy z tego wydziału przygotowali także stacje testu sprawności fizycznej, gdzie każdy chętny mógł spróbować swoich sił.

Uczniowie, dokumentując te ciekawe przedsięwzięcie, robili sobie zdjęcia zarówno z policjantami, jaki i prezentowanym sprzętem. Mamy nadzieję, że część z naszych gości w przyszłości założy grantowy mundur.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 lub w komendach miejskich i powiatowych na terenie województwa.

Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z naszą ofertą na stronie internetowej dolnośląska.policja.gov.pl w zakładce Służba w policji i zostań jednym z nas! Zachęcamy także do śledzenia profilu dolnośląskiej Policji na tik toku i obejrzenie poszczególnych etapów rekrutacji.