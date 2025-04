Wykorzystując system radio-stop, nielegalnie doprowadzał do zatrzymania pociągów. Został zatrzymany i aresztowany na 3 miesiące Powrót Drukuj Kryminalni z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej wraz z funkcjonariuszami wrocławskiego komisariatu kolejowego i Delegatury ABW we Wrocławiu od dłuższego czasu pracowali nad sprawą nielegalnego zatrzymywania pociągów na terenie stolicy Dolnego Śląska. Sprawca wykorzystując urządzenie radiowo-nadawcze, nadawał sygnał alarmowy do systemu radio-stop, tym samym powodując nagłe zatrzymanie pociągów przejeżdżających m.in. przez wrocławskie mosty kolejowe. Intensywne działania operacyjne i szczegółowa analiza zgromadzonych informacji, a także doskonała współpraca funkcjonariuszy wielu służb, m.in. ABW, SKW, CBZC, SOK-u, UKE, a także dolnośląskiej Policji, doprowadziły do zatrzymania przez funkcjonariuszy ABW na gorącym uczynku 57-latka odpowiedzialnego za ten nielegalny proceder. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Od marca 2024 roku na szlakach kolejowych stolicy Dolnego Śląska dochodziło do niezwykle niebezpiecznych sytuacji, a mianowicie nieustalony wówczas sprawca nadawał w sposób nieuprawniony sygnały do urządzeń radio-stop w pociągach, powodując ich zatrzymanie m.in. na wrocławskich mostach kolejowych. Zdarzenia te stwarzały poważne zagrożenie zarówno dla osób podróżujących pociągami, jak również dla infrastruktury kolejowej.

Sprawą zajęli się kryminalni z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej wraz z funkcjonariuszami wrocławskiego komisariatu kolejowego i Delegatury ABW we Wrocławiu. Z racji specyfiki zdarzeń, do których dochodziło na szlakach kolejowych stolicy Dolnego Śląska, dolnośląskich policjantów i funkcjonariuszy ABW w prowadzonych działaniach wspierali także przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Straży Ochrony Kolei i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Intensywne działania operacyjne i szczegółowa analiza zgromadzonych informacji, a także doskonała współpraca funkcjonariuszy wspomnianych służb, doprowadziły do zatrzymania przez funkcjonariuszy ABW na gorącym uczynku mężczyzny odpowiedzialnego za ten nielegalny proceder. 57-latek wpadł w ręce funkcjonariuszy, gdy zatrzymał kolejny pociąg. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli w jego plecaku m.in. urządzenia elektroniczne, które służą do nadania sygnału radiowego na kanałach PKP, a także telefon, tablet, antenę do radiostacji i plan miasta Wrocławia.

Dalsze czynności procesowe z zatrzymanym prowadzili funkcjonariusze Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu. Mężczyzna został przesłuchany, przeszukano jego miejsce zamieszkania, gdzie zabezpieczone zostały kolejne telefony komórkowe, karty pamięci i 6 radiostacji, a następne doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty z art. 224a § 2 KK. Niewykluczone jednak, że zarzuty wobec 57-latka na dalszym etapie postępowania zostaną rozszerzone. Z prokuratury mężczyzna trafił przed oblicze sądu, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.