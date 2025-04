Pseudokibice lubińskiego klubu piłkarskiego z poważnymi zarzutami, zatrzymano 7 chuliganów Data publikacji 08.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołowie na podstawie ustaleń własnych oraz szeregu wykonanych czynności służbowych ustalili personalia a w konsekwencji zatrzymali 7 pseudokibiców, powiązanych z lubińską drużyną piłkarską. Usłyszeli oni już zarzuty rozboju. O antybohaterskich czynach chuliganów i ich dalszym losie będzie decydował teraz sąd.

Do poważnego zdarzenia w godzinach nocnych doszło na terenie powiatu wołowskiego, gdzie na dwóch kibiców wracających z meczu piłkarskiego rozgrywek ekstraklasy, napadło kilku chuliganów utożsamiających się z pseudokibicami antagonistycznie nastawionego klubu z Lubina. Początkowo sprawcy podjechali dwoma samochodami do ofiar w celu kradzieży ich barw klubowych (koszulki, szaliki, proporczyk). Jednak ostatecznie pobili mężczyzn i okradli ich z przedmiotów osobistych. Część sprawców miała w chwili ataku kominiarki, które miały utrudnić ich identyfikację.

Jednak na nic zdały się ich zamiary, ponieważ kryminalni szybko ustalili szczegóły rozboju i przy współpracy z policjantami z Lubina oraz Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu zatrzymali kilka osób odpowiedzialnych za popełnione przestępstwa.

Należy dodać, że ofiarami rozboju okazali się młodzi mężczyźni, nigdy wcześniej nie karani. Są kibicami, którzy w sposób racjonalny, zgodny z duchem sportu, dopingują swoją ulubioną drużynę.

Policjanci za każdym razem będą stanowczo reagować na przestępstwa popełniane przez pseudokibiców oraz represjonować ich sprawców.

Zatrzymani w tej sprawie mężczyźni to mieszkańcy dwóch powiatów województwa dolnośląskiego. W samym środowisku pseudokibiców panują określone zasady i regulaminy, jednak w tym przypadku oprócz złamania reguł i kodeksu pseudokibica, mężczyźni ci złamali także kodeks karny, za co usłyszeli już zarzuty z kodeksu karnego dot. rozboju, podlegające surowej karze pozbawienia wolności do nawet 15 lat.

O antybohaterskich czynach chuliganów i ich dalszym losie będzie decydował teraz sąd.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu