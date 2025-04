Szef dolnośląskiej Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki uhonorowany medalem przez czeską Policję Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki odebrał medal za zaangażowanie we współpracę międzynarodową oraz wzmacnianie relacji między polskimi, a czeskimi służbami. Szefa dolnośląskiej Policji zaprosił komendant kralovohradeckiej policji plk. Petr Sehnoutka. Uroczystość odbyła się w Chlumcu nad Cidlinou w pięknych wnętrzach Jízdárny Kinských. W gali udział brał Komendant Główny Policji Republiki Czeskiej genpor. Martin Vondrášek. Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli służb mundurowych, a przede wszystkim było symbolicznym uhonorowaniem zasług funkcjonariuszy za wyjątkowe osiągnięcia i postawę służbową.

W miniony czwartek 10 kwietnia br. , w Chlumcu nad Cidlinou w pięknych wnętrzach Jízdárny Kinských Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp . Paweł Półtorzycki wziął udział w uroczystej gali wręczenia nagrody „Policjant Roku 2024”. Szefowi dolnośląskiej policji towarzyszył Naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu nadkom . Arkadiusz Majcherek wraz z podległymi funkcjonariuszami.

Wzorem lat minionych w stolicy kraju hradeckiego przyznane zostały prestiżowe nagrody przedstawicielom służb mundurowych jednostek partnerskich. Tegoroczna gala rozpoczęła się od uroczystego apelu zorganizowanego przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji z Hradec Kralove. W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji Republiki Czeskiej genpor. Martin Vondrášek.

Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli służb mundurowych Republiki Czeskiej oraz Polski, a przede wszystkim było symbolicznym uhonorowaniem zasług funkcjonariuszy za wyjątkowe osiągnięcia i postawę służbową.

I tak, z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Hradcu Kralove plk. Petr Sehnoutki za zaangażowanie we współpracę międzynarodową oraz wzmacnianie relacji między polskimi, a czeskimi służbami, medal odebrał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki.

Niewątpliwie obecność przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podkreśliła rangę tego wydarzenia i znaczenie międzynarodowej współpracy w zapewnieniu bezpieczeństwa w obszarach przygranicznych.

Źródło: Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu