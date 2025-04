Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę audi, który zniszczył zaparkowane przy ulicy auta Powrót Drukuj Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu zatrzymali 32-latka, który kierował pojazdem powodując ciąg kolizji drogowych. Mieszkaniec Wrocławia uderzał w kolejne zaparkowane przy ulicy samochody. Kiedy mundurowi włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe obligujące do zatrzymania 32-latek gwałtownie przyśpieszył i podjął ucieczkę. Na jednym z parkingów kierowca usiłował sforsować zamkniętą bramę, jednak przednia oś pojazdu zablokowała się na stalowym elemencie ogrodzenia. Policjanci dostali się do wnętrza pojazdu poprzez wybicie szyb bocznych. W chwili zatrzymania od 32-latka była wyczuwalna silna woń alkoholu, a wewnątrz pojazdu mundurowi ujawnili puste butelki po alkoholu. Śledczy zbierają wszystkie istotne dla sprawy dowody. Za popełniony czyn mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia.

W miniony piątek 11 kwietnia br., około godziny 19.30 dyżurny stanowiska kierowania wrocławskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie z treści, którego wynikało, że ulicą Nyską we Wrocławiu porusza się kierujący samochodem marki Audi, a sposób wykonywania manewrów wskazuje na fakt, że mężczyzna znajduję się pod wpływem alkoholu. Niezwłocznie we wskazane w zgłoszeniu miejsce dyżurny zadysponował patrole znajdujące się w jego dyspozycji.

I tak, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu w toku prowadzonych czynności przy ul. Nyskiej dostrzegli pojazd wskazany w otrzymanym zgłoszeniu. Następnie w celu przeprowadzenia kontroli włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe obligujące kierowcę do zatrzymania. Jednak mężczyzna gwałtownie przyśpieszył, po czym wjechał na teren pobliskiego parkingu przyległego do budynku urzędu przy ulicy Hubskiej.

W tym miejscu zdesperowany kierowca również nie zamierzał się zatrzymać, aby uniknąć kontroli drogowej usiłował dwukrotnie sforsować zamkniętą bramę. Jednak całe starania na marne, podczas tej próby przednia oś pojazdu zablokowała się na stalowym elemencie ogrodzenia, co z kolei spowodowało unieruchomienie pojazdu. W tym momencie funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu dobiegli do pojazdu, w którym siedział mężczyzna i pomimo wydawanych poleceń nie zdecydował się na wyjście. Z tego powodu poprzez wybicie obu szyb bocznych mundurowi dostali się do wnętrza samochodu.

Bezpośrednio po zatrzymaniu od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu, w tym utrudniony kontakt słowny. W toku prowadzonych czynności policjanci wewnątrz pojazdu ujawnili trzy puste butelki po alkoholu, w tym jedną pełną jeszcze nieopróżnioną. Ze względu na stan upojenia policjanci odstąpili od przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w organizmie. Z tego powodu mężczyzna został doprowadzony do placówki medycznej, gdzie została mu obrana krew w celu ustalenia zawartości alkoholu.

W dalszym rozpytaniu 32-latek nie był w stanie wytłumaczyć swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

W chwili obecnej śledczy zbierają wszystkie istotne dla sprawy dowody, które będą stanowić podstawę do przedstawienia mieszkańcowi Wrocławia zarzutu.

Źródło: Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu