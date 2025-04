Zaangażowany w pomoc i wrażliwy na krzywdę mieszkańców - podziękowania dla dzielnicowego Powrót Drukuj “Silni ludzie nie są po to, aby słabych spychać w dół, lecz pomóc im wyjść z dołka psychicznego…” – od tych wzruszających słów rozpoczął swoje podziękowania pan Adam, kierując je do Komendanta Powiatowego Policji w Oławie nadkom. Grzegorza Maciąga.

W życiu wielu z nas pojawiają się sytuacje, których nie da się przewidzieć. W niektórych przypadkach obawa przed oceną innych, brak siły i wsparcia stawiają nas w obliczu bólu i obaw o przyszłość. Są jednak osoby, dla których los innych nie jest obojętny i wypełniając obowiązki służbowe, robią to z sercem.

Pan Adam (mieszkaniec powiatu oławskiego) nie krył wdzięczności za pomoc, którą otrzymał od dzielnicowego – starszego sierżanta Piotra Fołty. Podczas służby w rejonie miasta Oława dzielnicowy udzielił wsparcia w trudnym momencie życia, wykazując się empatią, zrozumieniem i wysoką kulturą osobistą.

“Doceniam to, że chce mnie wyciągnąć z kryzysu psychicznego. Jestem wdzięczny za poświęcenie mi czasu, rozmowy oraz ukierunkowanie mojego postępowania…” – napisał mężczyzna, podkreślając, że pomoc dzielnicowego dała mu nowe siły i nadzieję.

To właśnie tacy funkcjonariusze, jak starszy sierżant Piotr Fołta, są żywym dowodem na to, że Policja to nie tylko mundur i przepisy, ale przede wszystkim ludzie – gotowi służyć z sercem.

"... Jeszcze raz chciałbym podziękować za wskazówki, słowa wsparcia, które wiele dla mnie znaczą i dają chęci do życia"

Jesteśmy dumni z naszych funkcjonariuszy!

Pomagamy i Chronimy!

st. asp. Łukasz Porębski