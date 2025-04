Szybka reakcja policjantów ze Szklarskiej Poręby uchroniła zwierzę przed tragedią

Data publikacji 30.04.2025

Jeleniogórscy Policjanci przypominają, by nigdy nie zostawiać dzieci lub zwierząt w nagrzanym samochodzie. Wystarczy tylko chwila, by doprowadzić do tragedii. Widząc pozostawione w pojeździe dziecko bądź zwierzę reagujmy i natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112. W Szklarskiej Porębie to policjanci uratowali psa.