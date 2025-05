Trwa długi majowy weekend. O bezpieczeństwo Dolnoślązaków intensywnie dbają policjanci, ale pamiętajmy, że my sami mamy największy wpływ na nasze bezpieczeństwo Data publikacji 03.05.2025 Powrót Drukuj Długi majowy weekend to dla większości z nas czas odpoczynku, rodzinnych wycieczek i różnego rodzaju aktywności. Podczas tych kilku wolnych dni, gdy wielu z nas odpoczywa od codziennych obowiązków, dolnośląscy policjanci intensywnie pracują, aby zadbać o nasze bezpieczeństwo. Funkcjonariusze są wszędzie tam, gdzie mieszkańcy naszego regionu spędzają czas bądź przemieszczają się, podróżując autami, pieszo czy na jednośladach. W ciągu minionych dwóch weekendowych dni mundurowi przeprowadzili ponad 3080 różnego rodzaju interwencji i zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa blisko 150 osób! Od czwartku do soboty policjanci wyeliminowali z ruchu także 56 nietrzeźwych kierowców i zatrzymali blisko 50 osób poszukiwanych.

Przed tegorocznym długim majowym weekendem dolnośląscy policjanci zorganizowali kilka inicjatyw profilaktycznych, podczas których przestrzegali przed zagrożeniami, jakie mogą nas spotkać w trakcie wypoczynku, a także promowali bezpieczne zachowania, dzięki którym możemy spędzić te kilka wolnych dni bez przykrych niespodzianek, a także cało i zdrowo powrócić z rodzinnego wyjazdu do domu. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, z naciskiem na zgodną z przepisami jazdę użytkowników jednośladów, którzy zawsze w ciepłe majowe dni licznie wyruszają na nasze drogi.

Niestety w pierwsze dwa dni długiego weekendu, pomimo niezwykle intensywnych działań policjantów ruchu drogowego prowadzonych na terenie całego województwa, doszło do 14 wypadków drogowych. W jednym z nich niestety śmierć poniósł 66-letni motocyklista. Liczby te pokazują, jak ważne jest bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów i zachowanie rozsądku oraz ostrożności na drodze. Naszej czujności nie mogą uśpić dobre warunki atmosferyczne, ponieważ często prowadzą one do jazdy z nadmierną prędkością i nieodpowiedzialnego wykonywania ryzykownych manewrów. Każdy, kto swoim zachowaniem będzie stwarzał zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego, musi się liczyć z surowymi konsekwencjami, które wyciągną od niego funkcjonariusze nieustannie pełniący w trakcie weekendowych dni służbę na drogach miast i powiatów Dolnego Śląska.

Potwierdzeniem tych słów jest fakt, iż liczne policyjne patrole, prowadząc w trakcie dwóch minionych dni wzmożone działania kontrolne, ujawnili i wyeliminowali z ruchu aż 56 osób, które pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość, zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po spożyciu alkoholu. Tak intensywne kontrole prowadzone będą do poniedziałkowego poranku włącznie, kiedy większość z podróżujących Dolnoślązaków powróci już do swoich domów.

Oczywiście długi weekend to nie tylko czas wzmożonej pracy policjantów ruchu drogowego. Od czwartku do soboty funkcjonariusze przeprowadzili ponad 3080 różnego rodzaju interwencji, a także zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa blisko 150 osób! W ręce mundurowych wpadło też blisko 50 poszukiwanych.

Pamiętajmy, że długi weekend wciąż trwa i jeśli chcemy mieć z tych kilku wolnych dni same miłe wspomnienia, musimy również sami zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.

Policjanci niezmiennie apelują o rozsądek, wyobraźnię i nieprzecenianie swoich umiejętności, zarówno za kierownicą, jak również podczas spędzania czasu nad wodą czy w trakcie innych aktywności. Respektując elementarne zasady bezpieczeństwa na drodze, nad wodą czy w górach i stosując się do obowiązujących przepisów, zapewnimy nam i naszym bliskim spokojny wypoczynek.

Zwracajmy jednocześnie uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Właściwa reakcja może uratować komuś życie. Jeśli zauważymy niebezpieczną sytuację, reagujmy! Natychmiast dzwońmy pod numer alarmowy 112. Nie bądźmy obojętni, gdy inne osoby ignorują obowiązujące prawo, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych. Widząc kogokolwiek, kto próbuje wsiąść z kierownice pojazdu pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, spróbujmy mu to uniemożliwić i od razu zaalarmujmy odpowiednie służby.