Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Data publikacji 03.05.2025 Powrót Drukuj W tegorocznych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja dolnośląski garnizon Policji reprezentował osobiście Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Paweł Półtorzycki, któremu towarzyszył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Oktawiusz Cieślik. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, administracyjnych oraz służb mundurowych. Dolnośląski garnizon wystawił również swój poczet sztandarowy. Wzorem ubiegłych lat uroczystość odbyła się pod Panoramą Racławicką, gdzie wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, a następnie złożono kwiaty. Przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uczestnicy przeszli następnie do Archikatedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela na mszę w intencji Ojczyzny.

3 maja 1791 uchwalono drugą po amerykańskiej konstytucję na świecie. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 roku. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku.

Dzisiaj punktualnie o godzinie 10.00 na placu obok wejścia do Rotundy Panoramy Racławickiej we Wrocławiu odbyły się uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. W tegorocznych obchodach dolnośląską Policję reprezentował osobiście Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Paweł Półtorzycki, któremu towarzyszył I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Oktawiusz Cieślik. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, administracyjnych oraz służb mundurowych.

Bardzo ważnym elementem uroczystości było odczytanie przez znanego aktora teatralnego i filmowego Tomasz Lulka fragmentów Konstytucji z 1791 roku.

Następnie podczas okolicznościowy przemówień głos zabrała Wojewoda Dolnośląski Pani Anna Żabska, Wiceminister Rozwoju i Technologii Pan Michał Jaros oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Paweł Gancarz.

Bezpośrednio po zakończeniu okolicznościowych przemówień przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni goście złożyli kwiaty przy Pomniku Konstytucji 3 Maja. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu uczestnicy przeszli do Archikatedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela na mszę w intencji Ojczyzny.