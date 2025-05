Szef dolnośląskiej Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki uhonorowany medalem przez komendanta pardubickiej Policji Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj Podczas obchodów 15-lecia Komendy Wojewódzkiej Policji Republiki Czeskiej w Pardubicach, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki odebrał medal za aktywną i partnerską współpracę pomiędzy polskimi, a czeskimi funkcjonariuszami. Tegoroczna uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze wnętrz Zamku w Litomyślu oraz przy akompaniamencie muzyków czeskiej Gwardii Zamkowej z honorowym udziałem Komendanta Głównego Policji Republiki Czeskiej. Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli służb mundurowych, a przede wszystkim było symbolicznym uhonorowaniem zasług funkcjonariuszy za wyjątkowe osiągnięcia i postawę służbową oraz uroczystym podkreśleniem 15-lecia utworzenia Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

W środę 7 maja br., na Wzgórzu Zamkowym w Litomyślu na terenie Republiki Czeskiej, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wziął udział w uroczystych obchodach 15-lecia Komendy Wojewódzkiej Policji w Pardubicach.



Wzorem lat minionych przyznane zostały medale przedstawicielom służb mundurowych jednostek partnerskich. Tegoroczna gala rozpoczęła się od uroczystego apelu zorganizowanego przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji Republiki Czeskiej w Pardubicach. W uroczystości wziął również udział Komendant Główny Policji Republiki Czeskiej.



Wydarzenie zgromadziło wielu przedstawicieli służb mundurowych Republiki Czeskiej oraz Polski, a przede wszystkim było symbolicznym uhonorowaniem zasług funkcjonariuszy za wyjątkowe osiągnięcia i postawę służbową.



I tak, za wyjątkowe osiągnięcia i postawę służbową z rąk komendanta pardubickiej policji medal odebrał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki. Stała współpraca pomiędzy naszymi jednostkami umożliwia nie tylko zwalczanie przestępczości transgranicznej, ale również realizację m.in. wspólnych polsko-czeskich patroli, które wspierają się wzajemnie w zapewnieniu bezpieczeństwa w rejonach przygranicznych.



Źródło: Wydział Prezydialny KWP we Wrocławiu



Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu