Kolejny dzień intensywnego szkolenia kontrterrorystów z Dolnego Śląska, Słowacji i Czech

Data publikacji 15.05.2025

Za nami kolejny dzień, trwającego od niedzieli, szkolenia kontrterrorystów z Dolnego Śląska, w którym biorą również udział partnerzy ze Słowacji i Czech. Jest to pierwsze z zaplanowanych 18 „szkoleń regionalnych” realizowanych w ramach projektu pn. „IN SERVICE ++” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Polskiego Programu Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027, w ramach naboru nr FBWP.03.01-IZ.00-001/24. Policyjni specjalsi intensywnie ćwiczą, aby udoskonalić wewnętrzne procedury działań grup szturmowych oraz zespołów strzelecko-obserwacyjnych. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi, która następnie będzie kaskadowo przekazywana na szkoleniu ponadregionalnym - Poligon dla całej Polski.