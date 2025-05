Ślubowanie nowo przyjętych policjantów garnizonu dolnośląskiego Powrót Drukuj 20 maja szeregi dolnośląskiej Policji zasilili nowi funkcjonariusze przywitani podczas uroczystego ślubowania przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Tomasza Jędrzejowskiego. Tym razem podczas uroczystości które odbyły się siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, rotę wypowiedziało blisko 20nowych policjantów. Przed nimi czas intensywnego szkolenia, by następnie w poszczególnych powiatach dbać o bezpieczeństwo obywateli. Rekrutacja trawa nieprzerwanie, Ty również możesz pomagać w granatowym mundurze, zapoznaj się z ofertą.

We wtorek 20 maja odbyły się uroczystości związane z przyjęciem nowych funkcjonariuszy. Po pozytywnym zakończeniu procesu rekrutacyjnego20 osób -14 mężczyzn i 6 kobiet otrzymało granatowy mundur, a następnie podczas uroczystego ślubowania, przedstawiło swoje zamierzenia:

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Przed kursantami kilkumiesięczny proces szkolenia, by następnie w poszczególnych powiatach dbać o bezpieczeństwo obywateli.

Wymienieni funkcjonariusze trafią do komend miejskich w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy i Wrocławiu, a także komend powiatowych w: Dzierżoniowie, Górze, Kłodzku, Lubinie, Świdnicy, Polkowicach, Jaworze, Środzie Śląskiej.

Służba w Policji to nie tylko stabilizacja zatrudnienia oraz wysokie zarobki, bo już ponad 5300 złotych netto dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, ale również możliwość rozwoju i awansu. Policjant, to zawód dla ludzi z pasją. Bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby znajdują się na stronie dolnośląskiej Policji w zakładce PRACA na podstronie SŁUŻBA W POLICJI.

Kandydaci chcący zostać policjantami nie powinny zwlekać ze złożeniem odpowiednich dokumentów.