Jechał 213 km/h autostradą A4 i został zatrzymany przez policjantów z grupy Speed

Data publikacji 27.05.2025

Mandatem w kwocie 2500 złotych i 15 punktami karnymi został ukarany 62-latek, który stwarzał olbrzymie zagrożenie dla osób podróżujących autostradą A4. Jechał bowiem z prędkością 213 km/h i to w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 110 km/h. Tym razem na szczęście nie do doszło do kolejnej tragedii na drodze.