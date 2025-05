Policjant z Lubina, w czasie wolnym, pomógł 12-latkowi po wypadku na hulajnodze elektrycznej. Do komendanta wpłynęły wzruszające podziękowania mamy chłopca Data publikacji 27.05.2025 Powrót Drukuj „Z całego serca pragnę podziękować Panu aspirantowi, który jako jedyny zareagował i udzielił pomocy mojemu synowi po wypadku na hulajnodze elektrycznej. W chwili, gdy inni przechodzili obojętnie, Pan – mimo, że spędzał czas ze swoim synem, grając w piłkę – zauważył zdarzenie i natychmiast zareagował. Dzięki Pana szybkiej i odpowiedzialnej reakcji, mój syn otrzymał niezbędną pomoc, zanim dotarły służby ratunkowe. Dbał Pan o to, aby syn nie stracił przytomności, był obecny, wspierający i profesjonalny – również jako człowiek, nie tylko funkcjonariusz….” To słowa podziękowań matki 12-latka za szybką i profesjonalną reakcję lubińskiego policjanta. Dzisiaj kobieta osobiście podziękowała mu w gabinecie Komendanta.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło 20 maja bieżącego roku, przed godziną 19:00, przy boisku szkolnym w Lubinie. Policjant pionu kryminalnego Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą tamtejszej komendy, spędzając czas wolny od służby ze swoim kilkuletnim synkiem, zauważył nastolatka, który jadąc na hulajnodze elektrycznej, nagle przewrócił się. Chłopiec po upadku nie ruszał się. Funkcjonariusz natychmiast pobiegł z pomocą. Gdy podszedł do poszkodowanego, okazało się, że jest on nieprzytomny. Policjant natychmiast wezwał pogotowie ratunkowe na miejsce, a sam udzielił 12-latkowi pomocy przedmedycznej, przywracając jego funkcje życiowe.

W międzyczasie do funkcjonariusza dołączyła mieszkanka Lubina, która również do czasu przyjazdu ratowników medycznych, wspólnie z policjantem monitorowała funkcje życiowe nastolatka. Chłopiec po odzyskaniu przytomności nie wiedział co się stało. Doznał widocznego urazu głowy. Na szczęście od jeszcze poważniejszych obrażeń, uchronił go kask.

Na miejscu szybko pojawili się medycy i wezwana matka chłopca. Nastolatek został przetransportowany do szpitala w Legnicy. Tam został na obserwacji. Doznał złamania obojczyka i wstrząśnienia mózgu.

Wdzięczność za szybką i profesjonalną pomoc wyraziła matka chłopca, która osobiście spotkała się z funkcjonariuszem w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, by podziękować za okazaną pomoc. Nasz kolega przyjął pełne wzruszających słów podziękowania, skromnie puentując, że spełnił swój obowiązek i że każdy powinien tak reagować w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Nigdy nie wiemy, co może się zdarzyć nam lub naszym najbliższym, dlatego tak ważna jest przede wszystkim reakcja, a nie obojętność.

Jesteśmy dumni, że tacy policjanci służą w naszych szeregach

W związku z tym zdarzeniem przypominamy, jak ważne jest stosowanie kasków i elementów ochronnych – szczególnie przez dzieci poruszające się na rowerach, hulajnogach czy rolkach. Czasem ten drobny element może uratować nasze życie.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Sylwia Serafin

tel. 601 974 322