Kolejny członek wrocławskiego półświatka zatrzymany

Rok 2012 w mieście Wrocław niechlubnie zasłynął z porachunków grup przestępczych, które rywalizowały o swoje wpływy w mieście. To w tym roku na terenie miasta doszło do kilku starć miedzy ich członkami. Najbardziej niebezpiecznym z nich była strzelanina przy ul. Świeradowskiej, kiedy to między dwoma ugrupowaniami doszło do bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia jakim była broń palna.

Skuteczne działania policji i prokuratury pozwoliły na ustalenie uczestników tych feralnych zdarzeń. Jednym z nich jest Bartłomiej W., który znany był w środowisku przestępczym wrocławskiego półświatka. W przeszłości skazywany był on za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która wprowadzała na wrocławski czarny rynek dopalacze. Trudny proces pozwolił na wymierzenie mu przez sąd karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy za udział w bójce na ul. Świeradowskiej, która miała miejsce 17 sierpnia 2012 r.

Jednak skazany nie miał zamiaru dobrowolnie odbyć zasądzonego wyroku i zaczął się ukrywać. Ze względu na charakter przestępczy poszukiwanego, sprawą zajęli się „dolnośląscy łowcy głów”. Kilka tygodni skrupulatnych działań pozwoliły na ustalenie miejsca ukrywania się poszukiwanego. Był to mieszkanie w starej kamienicy na jednym z wrocławskich osiedli. Do zatrzymania policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu musieli podjąć odpowiednie środki ostrożności. W jeden z majowych poranków „zapukali” do mieszkania poszukiwanego. Był on całkowicie zaskoczony. To kolejny sukces Dolnośląskiej Policji.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu