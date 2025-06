Uciekał przed policjantami. Był pijany i miał dożywotni zakaz. Sąd orzekł już karę – rok więzienia i przepadek pojazdu Data publikacji 03.06.2025 Powrót Drukuj W dniu 31 maja 2025 roku Policjanci z grupy SPEED z Lubina podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej mężczyznę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Kierujący nie zatrzymał się jednak, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę, co doprowadziło do dynamicznego pościgu, który zakończył się w lesie. Okazało się, że siedzący za kierownicą 48-latek miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i do tego był pijany. Miał w organizmie 2,3 promila alkoholu. Jego sprawa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Decyzją sądu najbliższy rok spędzi w więzieniu. Będzie musiał także zapłacić 5 tys. złotych grzywny. Sąd orzekł również przepadek pojazdu, którym się poruszał.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, działający w ramach grupy SPEED, patrolując drogę wojewódzką numer 333 w kierunku Polkowic, dokonali pomiaru prędkości kierującego samochodem osobowym marki Toyota, który jechał 130 km/h na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 100 km/h. Policjanci postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Kierowca jednak zignorował polecenie mundurowych, przyspieszył i podjął próbę ucieczki. Stróże prawa natychmiast rozpoczęli pościg.

W trakcie ucieczki kierujący nie stosował się do przepisów ruchu drogowego, stwarzając realne zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Jechał środkiem jezdni, zajmując dwa pasy ruchu, przekraczał linię podwójnie ciągłą. W pewnym momencie kierowca skręcił w leśną drogę. Po przejechaniu około kilometra został zatrzymany. Policjanci natychmiast podjęli interwencję wobec mężczyzny siedzącego za kierownicą pojazdu. Okazał się nim 48–letni mieszkaniec gminy Polkowice.

Funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 2,3 promila tej substancji. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 48-latek posiadał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Skrajnie nieodpowiedzialny mężczyzna trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Lubinie. Jego sprawa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. 48-latek usłyszał wyrok: jednego roku pozbawienia wolności, dożywotniego zakaz prowadzenia pojazdów, nawiązkę w wysokości 5 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy OsobomPokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz przepadek pojazdu, którym się poruszał.

Prowadzenie pojazdu mimo orzeczonego zakazu jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności. Osoby, które lekceważą decyzje w tym zakresie, nie tylko narażają się na surowe konsekwencje prawne, ale przede wszystkim stanowią ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

kom. Przemysław Ratajczyk